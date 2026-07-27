¿Carlos Bacca jugará en Deportivo Cali? Esto es lo que se sabe sobre el posible fichaje

Carlos Arturo Bacca durante el compromiso de cuadrangulares entre Junior de Barranquilla y Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

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“Deportivo Cali informa que se llegó a un principio de acuerdo con el delantero colombiano Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino”, publicó en sus redes sociales este lunes 27 de julio de 2026 el conjunto azucarero, dando una de las mayores noticias del mercado de fichajes.

Eso sí, el conjunto vallecaucano admitió que la incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, a la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación en el club.

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¿Será el tercer club colombiano en la carrera de Bacca?

De concretarse esta transacción, Cali sería el tercer equipo colombiano en la carrera de Carlos Bacca. Debutó en 2007 en Barranquilla FC, jugando en la segunda división. Luego tuvo un breve paso por Minervén de Venezuela.

Dos años después debutó en primera división con el Junior de Barranquilla, escuadra de la que es confeso hincha. Allí permaneció tres años, ganando dos títulos de liga y tres veces la Bota de Oro como goleador del campeonato.

A partir de ese momento migró hacia el fútbol europeo, permaneciendo durante más de 10 años allí. Aunque comenzó su andar en el Brujas de Bélgica, su paso más destacado fue en Sevilla, ganando dos Europa League.

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Segunda etapa de Carlos Bacca en Atlético Junior

En su etapa en el Milán de Italia también ganó un título nacional y en su vuelta al fútbol español con el Villarreal ganó la tercera UEFA Europa League de su carrera. Luego de un año en el Granada, volvió a Colombia.

Lo hizo de la mano del equipo de sus amores, Junior, y volvió a ser goleador de la liga colombiana en dos ocasiones. Además, obtuvo el título de Liga Betplay en 2023-II, 2025-II y 2026-II, completando así cinco torneos ligueros.

No obstante, en este último no fue un jugador relevante en el esquema de Alfredo Arias, quien se apoyó en la joya de la corona, Luis Fernando Muriel, e incluso en Teófilo Gutiérrez, que jugó en el Deportivo Cali después de salir de Junior.

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