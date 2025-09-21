Cuánto ganó Cali por el título de la Liga Femenina: este es el premio económico

Las jugadoras de Cali levantan el trofeo de campeonas de la Liga Femenina. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportivo Cali Femenino se consagró bicampeón de la Liga Femenina 2025 tras derrotar a Independiente Santa Fe en una final dramática que se definió por penaltis en Palmaseca, ante más de 18 mil espectadores.

El gol de Leidy Lorena Cobos al minuto 42 llevó la serie al empate global 1-1, y en la tanda desde los doce pasos Luisa Agudelo se vistió de heroína al atajar un cobro decisivo para darle a su equipo el tercer título de su historia, todos conquistados frente a las ‘leonas’.

Con este logro, el cuadro azucarero se convirtió en el primer bicampeón del fútbol femenino colombiano.

¡¡¡𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐍𝐀𝐒!!! ¡¡¡𝐁𝐈𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀𝐒!!! 💚🤍



𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 al @CaliFemenino por su 𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 y el segundo título consecutivo 👏



¡La #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2025 es de ustedes! ¡A celebrar!#LoDamosTodo pic.twitter.com/AiSZLaPWXe — DIMAYOR (@Dimayor) September 22, 2025

El desigual premio económico para las futbolistas de Colombia

Sin embargo, el título histórico llegó en medio de una dura paradoja: la crisis económica del club dejó a sus jugadoras sin recibir sueldo durante varios meses de la temporada.

Pese a las dificultades, el plantel se mantuvo en competencia y logró imponerse a uno de los rivales más fuertes de la liga. La hazaña adquiere aún más relevancia al contrastarse con la desigualdad de los premios: mientras Santa Fe, campeón de la Liga masculina en diciembre, recibió USD$ 500 mil, Deportivo Cali Femenino obtendrá una cifra cercana a los USD$ 57 mil.

Ahora, Cali y Santa Fe tendrán un nuevo reto internacional en la Copa Libertadores Femenina 2025, que se disputará en Argentina desde el 2 de octubre. La Conmebol aún no confirma la bolsa de premios para este torneo, en la que ambos equipos buscarán seguir la huella de Atlético Huila, el único club colombiano que ha sido campeón continental en la rama femenina.

El desafío llega en un momento de contrastes: títulos deportivos de gran valor frente a una realidad económica que sigue en deuda con las jugadoras.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador