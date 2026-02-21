Publicidad

Así fue el nuevo golazo de Luis Suárez que rompe todos los récords en Portugal: video

El goleador colombiano hizo el tercer gol de su equipo en la goleada a Moreirense en la Liga de Portugal.

Fernando Camilo Garzón
21 de febrero de 2026 - 08:44 p. m.
Luis Javier Suárez celebra en Portugal.
Luis Javier Suárez celebra en Portugal.
Foto: AFP
En Portugal volvió a sonar el nombre de Colombia. Luis Javier Suárez marcó este sábado en la goleada 3-0 de Sporting de Lisboa sobre Moreirense, por la Primeira Liga, y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, justo cuando la selección nacional necesita goles y confianza de cara a los retos que vienen.

El delantero colombiano firmó el tercer tanto de la noche, después de las anotaciones de Trincao y Geny Catamo, y lo hizo con una definición de alta categoría.

Así fue el gol de Luis Suárez este sábado con Sporting CP

Tras un tiro de esquina, el balón cayó en el área, Suárez lo controló con frialdad y, tras dejarlo botar, sacó una volea potente y precisa que se clavó en el ángulo. Fue un gol de gran factura, de esos que levantan al estadio y que reflejan la confianza de un atacante en estado de gracia.

Los números de Luis Suárez que rompen récords en Portugal

Las cifras respaldan su momento: suma 34 participaciones directas en gol en 36 partidos esta temporada con su club y ya acumula 20 anotaciones en 22 encuentros de Liga.

Con ese registro, se convirtió en el tercer colombiano en alcanzar los 20 goles en una edición del campeonato portugués, después de Radamel Falcao (25 en 2009-10) y Jackson Martínez, que lo logró tres veces (26 en 2012-13, 20 en 2013-14 y 21 en 2014-15).

Suárez no solo sostiene a Sporting en la pelea local, también se consolida como uno de los delanteros más en forma de Europa y una noticia inmejorable para la selección de Colombia.

Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

