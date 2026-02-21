Real Madrid pierde antes de la Champions y le da una mano a Barcelona en LaLiga

Vinícius Jr. se queja en medio del partido entre Real Madrid y Osasuna. Foto: AFP - ANDER GILLENEA

La derrota de Real Madrid este sábado contra Osasuna encendió las alarmas en el peor momento posible. El líder de LaLiga cayó en El Sadar (2-1) en un partido áspero, marcado por decisiones del VAR y por un cierre dramático que dejó a los blancos sin margen de error justo antes del duelo decisivo en los playoffs de la Champions League. La caída cortó una racha positiva y reabrió viejas dudas sobre la solidez del equipo cuando el calendario aprieta.

El tropiezo llega, además, a pocos días de recibir a Benfica en el Santiago Bernabéu, tras una ida cargada de polémica que terminó 1-0 a favor de los españoles. Aquella noche dejó heridas abiertas —reclamos arbitrales, tensión en el campo y un ambiente caliente en medio de denuncias de racismo— y ahora el Madrid deberá gestionar el golpe anímico para cerrar la serie sin sobresaltos. La exigencia europea obliga a una reacción inmediata, tanto en juego como en carácter.

En Pamplona, el equipo mostró altibajos. Sufrió en la primera mitad, reaccionó tras el empate de Vinícius Júnior, pero volvió a desordenarse en el tramo final y pagó caro la falta de control. Osasuna aprovechó cada concesión, empujó hasta el último minuto y encontró el premio con un gol validado por el VAR que desató la euforia local y dejó al líder contra las cuerdas.

La derrota también tuvo eco directo en la pelea por el título. Barcelona recibió una ayuda inesperada: está a solo dos puntos del cuadro merengue y juega este domingo ante Levante con la opción de volver a ponerse líder. El calendario empieza a dibujar un cierre de temporada tensionante, en el que cada error se magnifica y cualquier ventaja se vuelve frágil.

Así, Real Madrid afronta una semana bisagra. Primero, deberá pasar la página en Europa y sellar su boleto frente a Benfica; luego, reordenar ideas para no perder el control de LaLiga. El golpe en El Sadar no define la temporada, pero sí marca el tono: en este tramo, cualquier descuido se paga caro.

