El conjunto dirigido por Harold Rivera llegó al partido de vuelta con una ventaja importante, luego de imponerse 2-0 en el primer compromiso. En el estadio Centenario de Armenia, tenía la posibilidad de sellar su regreso a la A con una…

Después de cinco años en la segunda división, Deportes Quindío vuelve a la Liga BetPlay . El equipo de Armenia aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano tras superar la final del Torneo BetPlay frente a Boca Juniors de Cali y quedarse con el primer cupo de ascenso para la temporada 2027.

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El conjunto dirigido por Harold Rivera llegó al partido de vuelta con una ventaja importante, luego de imponerse 2-0 en el primer compromiso. En el estadio Centenario de Armenia, tenía la posibilidad de sellar su regreso a la A con una victoria o incluso con un empate, mientras que su rival estaba obligado a buscar una remontada para mantener vivas sus posibilidades.

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Boca Juniors de Cali intentó cambiar la historia y comenzó dando la sorpresa con un gol de Deyman Cortés. Sin embargo, la reacción del equipo local no tardó en llegar y José Lloreda consiguió el tanto del empate, un resultado que le permitió al Quindío manejar el encuentro con mayor tranquilidad.

A partir de ese momento, los locales supieron administrar la ventaja conseguida en el partido de ida. Con inteligencia y calma, evitaron que el conjunto vallecaucano encontrara los caminos para darle vuelta a la serie y terminaron celebrando su regreso a la primera división.

This was the moment that Deportes Quindío returned to the Colombian top flight! A club with history and tradition is finally BACK in the top flight! 🇨🇴☕️👏 pic.twitter.com/wWPfowG2RS — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) November 28, 2026

Quindío vuelve así a la máxima categoría después de cinco temporadas consecutivas en la B, en una campaña en la que consiguió el objetivo bajo la dirección técnica de Harold Rivera. El club de Armenia, que en su historia ha sufrido tres descensos, tendrá nuevamente la oportunidad de competir entre los equipos de primera división.

¿Cómo se definirá el segundo ascenso a la Liga BetPlay 2027?

Con el regreso del Deportes Quindío confirmado, todavía queda un cupo por definir para completar los dos ascensos de cara a la próxima temporada del fútbol colombiano.

La segunda plaza se disputará entre Envigado y Real Cartagena, dos equipos que tendrán que enfrentarse en una serie para determinar quién consigue el boleto directo a la primera división.

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Envigado llega a esta instancia como campeón del primer semestre del Torneo BetPlay, mientras que Real Cartagena obtuvo su lugar por terminar segundo en la tabla de reclasificación anual.

Los dos compromisos de esta serie están programados para el 3 y el 7 de diciembre. El ganador conseguirá el segundo ascenso directo a la Liga BetPlay 2027.

De esta manera, el fútbol colombiano ya tiene a su primer equipo confirmado para regresar a la A: Deportes Quindío. La última plaza se definirá en diciembre, cuando Envigado y Real Cartagena se enfrenten por el otro boleto a la máxima categoría.

Así queda el panorama del ascenso para 2027

Primer ascendido: Deportes Quindío , tras ganar la final del segundo semestre frente a Boca Juniors de Cali y ser el mejor del año.

, tras ganar la final del segundo semestre frente a Boca Juniors de Cali y ser el mejor del año. Segundo ascenso: Envigado o Real Cartagena, que disputarán la serie definitiva los días 3 y 7 de diciembre.

La temporada 2027 tendrá nuevamente al Deportes Quindío en la primera división, mientras se espera por conocer al segundo equipo que completará los cupos de ascenso.

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