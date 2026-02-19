Deportes Tolima le ganó 1-0 a Táchira y sueña con avanzar en la Copa Libertadores

Jugadores de Deportes Tolima en la Copa Libertadores. Foto: Deportes Tolima via

Los equipos colombianos iniciaron con pie derecho su participación en la Copa Libertadores. Independiente Medellín ganó de visitante 2-1 frente a Liverpool.

Por su lado, Deportes Tolima cumplió su tarea y consiguió una importante victoria 1-0 contra Deportivo Táchira en Venezuela.

En el partido del cuadro pijao, el único gol del compromiso lo marcó Kevin Flórez al minuto 65. La anotación llegó tras una jugada en la que Adrián Parra, mediocampista del equipo colombiano, remató en un mano a mano frente a Jesús Camargo, arquero del conjunto venezolano. El rebote le quedó al extremo, que definió con el arco vacío para sellar el triunfo del cuadro pijao.

Con este resultado, Deportes Tolima se va con una ventaja al partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro el próximo jueves 26 de febrero desde las 7:30 p.m.

Si Deportes Tolima logra la clasificación de la fase 2 de la Copa Libertadores, deberá enfrentarse al ganador de la llave entre O’Higgins y Bahía, que por el momento gana el equipo chileno 1-0.

Así fue el partido de Independiente Medellín en la Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín se reencontró con el buen fútbol y consiguió una victoria clave como visitante al imponerse 2-1 frente a Liverpool de Montevideo en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. El equipo colombiano viajó a Uruguay con la idea de sumar al menos un punto y terminó logrando un triunfo que lo deja bien posicionado de cara a la revancha, en medio de un irregular inicio en la Liga BetPlay 2026-I.

Durante el primer tiempo, la gran figura fue el arquero Salvador Ichazo, quien sostuvo al Medellín con varias atajadas decisivas. En el arranque del complemento, al minuto 52, Francisco Fydriszewski abrió el marcador con una gran definición. Sin embargo, el conjunto local reaccionó y logró el empate doce minutos después gracias a un cabezazo de Santiago Strasorier.

Cuando el partido parecía encaminarse a la igualdad, el DIM mostró carácter y encontró el premio en el tiempo de adición. Al 90+2, Hayen Palacios marcó el gol de la victoria tras una jugada que necesitó revisión del VAR, desatando la celebración del equipo antioqueño, que ahora buscará sellar la clasificación en el juego de vuelta.

