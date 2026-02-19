Publicidad

En VivoActualizado hace 1 hora

EN VIVO | Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

El combinado tricolor quiere reponerse de la derrota que sufrió en la primera fecha del hexagonal final.

Diego Alejandro Daza Gómez
19 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
Jugadoras de la selección de Colombia celebran un gol.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
La selección de Colombia femenina Sub-20 busca reponerse de su primera derrota en el Sudamericano de esa categoría, certamen que se disputa en Paraguay. Las dirigidas por Carlos Paniagua, que clasificaron al hexagonal final tras terminar primeras del Grupo A de manera invicta y sin recibir goles, esperan sumar sus primeros tres puntos en esta fase definitiva del campeonato.

El nuevo reto del combinado tricolor será frente a Brasil, selección que viene de imponerse 3-1 a Paraguay. La “verdeamarela” lidera actualmente el hexagonal final que definirá a la campeona del certamen, mientras que Colombia se ubica en el último lugar de la tabla tras la primera jornada.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el partido

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0-0 BRA 🟢🟡: ya está en disputa el segundo partido de la selección de Colombia en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20.

Hace 5 horas

A 10' del inicio del partido

Faltan 10 minutos para que la pelota empiece a rodar en el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa, Paraguay,

Actualización claveHace 5 horas

Las titulares de la selección de Brasil

Actualización claveHace 5 horas

Las once inicialistas de la selección de Colombia

Actualización claveHace 6 horas

Falta una hora para el inicio del partido

Hace 6 horas

Así llegan al estadio las jugadoras de la selección de Colombia

Hace 6 horas

Hora y dónde ver

Hora: 6:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

Transmisión: Caracol Televisión, ditu y DirecTV Sports.

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

