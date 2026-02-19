EN VIVO | Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

Jugadoras de la selección de Colombia celebran un gol. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La selección de Colombia femenina Sub-20 busca reponerse de su primera derrota en el Sudamericano de esa categoría, certamen que se disputa en Paraguay. Las dirigidas por Carlos Paniagua, que clasificaron al hexagonal final tras terminar primeras del Grupo A de manera invicta y sin recibir goles, esperan sumar sus primeros tres puntos en esta fase definitiva del campeonato.

El nuevo reto del combinado tricolor será frente a Brasil, selección que viene de imponerse 3-1 a Paraguay. La “verdeamarela” lidera actualmente el hexagonal final que definirá a la campeona del certamen, mientras que Colombia se ubica en el último lugar de la tabla tras la primera jornada.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0-0 BRA 🟢🟡: ya está en disputa el segundo partido de la selección de Colombia en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20.

Faltan 10 minutos para que la pelota empiece a rodar en el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa, Paraguay,

Hora: 6:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

Transmisión: Caracol Televisión, ditu y DirecTV Sports.

