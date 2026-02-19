EN VIVO | Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

Escucha este artículo
La selección de Colombia femenina Sub-20 busca reponerse de su primera derrota en el Sudamericano de esa categoría, certamen que se disputa en Paraguay. Las dirigidas por Carlos Paniagua, que clasificaron al hexagonal final tras terminar primeras del Grupo A de manera invicta y sin recibir goles, esperan sumar sus primeros tres puntos en esta fase definitiva del campeonato.
El nuevo reto del combinado tricolor será frente a Brasil, selección que viene de imponerse 3-1 a Paraguay. La “verdeamarela” lidera actualmente el hexagonal final que definirá a la campeona del certamen, mientras que Colombia se ubica en el último lugar de la tabla tras la primera jornada.
Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20
Inicia el partido
01’ ⏱️ COL 🟡🔵🔴 0-0 BRA 🟢🟡: ya está en disputa el segundo partido de la selección de Colombia en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20.
A 10' del inicio del partido
Faltan 10 minutos para que la pelota empiece a rodar en el estadio Luis Alfonso Giagni en Villa Elisa, Paraguay,
Las titulares de la selección de Brasil
Las once inicialistas de la selección de Colombia
Falta una hora para el inicio del partido
Así llegan al estadio las jugadoras de la selección de Colombia
Hora y dónde ver
Hora: 6:00 p.m., hora en Colombia
Estadio: Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa
Transmisión: Caracol Televisión, ditu y DirecTV Sports.
