Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

“Tal vez salga de suplente”: director deportivo de Minnesota United sobre James Rodríguez

El equipo en el que milita el volante de la selección de Colombia podrá debutar este sábado 21 de febrero en la MLS.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
19 de febrero de 2026 - 10:34 p. m.
James Rodríguez, en su presentación con Minnesota United.
James Rodríguez, en su presentación con Minnesota United.
Foto: Minnesota United y MLS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

James Rodríguez tiene claro su objetivo: llegar de la mejor forma al Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Por eso, el ‘10’ de la selección de Colombia decidió fichar por Minnesota United, en la MLS, con la intención de tener rodaje, continuidad y ritmo competitivo de cara a la cita mundialista.

Sobre la llegada del volante colombiano, Manny Lagos, director deportivo del club, fue claro al explicar las motivaciones del fichaje. “James viene aquí porque quiere estar en un buen ambiente, en un buen club, y eso es lo que realmente me encanta de este fichaje antes del Mundial”, aseguró.

Vínculos relacionados

EN VIVO | Colombia vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20
Preocupación en la selección de Colombia por la lesión de Jefferson Lerma con Crystal Palace
Johannes Klaebo, el rey de los Juegos de Invierno

Además, añadió: “Quiere estar en un club con valores y un sistema en el que crean en sus capacidades e intenten sacar lo mejor de él, siempre a favor del colectivo”.

Lagos también se refirió a la versatilidad táctica que podría tener el colombiano dentro del equipo. “Cameron podría jugar con línea de cuatro en el fondo y encontrar diferentes formas de hacerlo jugar en el medio, o ponerlo como un extremo por derecha que entra”, explicó. Incluso, dejó abierta otra posibilidad: “Podrías ponerlo arriba en un 4-4-2, por detrás de Yeboah o de quien sea que esté jugando como delantero”.

El directivo no descartó que James tenga un rol progresivo en el equipo. “Dependerá de Cameron que incluya a James al grupo, o francamente, tal vez que salga desde el banco”, señaló. Y agregó: “Puede ser que no tenga las piernas para jugar los 90 minutos. Tenerlo como revulsivo para el segundo tiempo, ¿quién sabe?”. Para Lagos, lo más importante es que “esto es simplemente emocionante, porque le dará al entrenador más posibilidades para pensar en formas distintas de jugar”.

En cuanto a su perfil futbolístico, el director deportivo fue contundente. “Él es un verdadero número 10”, afirmó. “Lo que me encanta del fútbol es que ahora mismo se debate mucho esta posición: si el 10 juega abierto o vuelve al centro del campo”, reflexionó. Y sentenció: “Mi instinto me dice que los número 10 están gravitando de nuevo al centro del campo. Por eso estoy realmente entusiasmado con su fortaleza, es un número 10 puro”.

Lagos también destacó sus virtudes ofensivas. “Tiene grandes pases, le encanta anotar de media distancia, rompe líneas con sus entregas”, explicó. Aunque fue honesto en el análisis: “La gran pregunta es si hará recorridos largos cuando no tengan la pelota, y no hay duda de que está en una forma increíble, pero ha perdido un paso en términos de presionar y recuperar”. Aun así, subrayó: “Cuando se trata de su fase ofensiva es emocionante, porque le encanta anotar”.

Además, añadió: “Es un jugador especial y Colombia ha construido su Selección en torno a él. En este momento tienen una de las cinco mejores selecciones del mundo, número dos detrás de Messi, así que es increíble tenerlo aquí”.

Sobre el acuerdo entre las partes, Lagos fue sincero: “Quiere prepararse los próximos cuatro meses para el Mundial, eso es un poco egoísta de su parte, por cierto”, dijo entre risas. “No es que todo esto sea solo para el club, pero fue una conversación en la que también quedó establecido que tenemos la opción de tenerlo hasta fin de año”.

Por último, destacó su impacto fuera de la cancha. “Creo que sus valores y cualidades elevarán al grupo en el camerino”, concluyó. “James es un tipo encantador, sería difícil encontrar cosas malas sobre su persona y su carrera fuera del campo”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

James

James Rodríguez

James Rodríguez hoy

Manny Lagos James Rodríguez

James Rodríguez Manny Lagos

James Rodríguez Minnesota United

Minnesota United James Rodríguez

James Rodríguez Minnesota United hoy

Minnesota United James Rodríguez hoy

James Rodríguez Minnesota united hoy

noticias de James Rodrígez hoy

James Rodríguez noticias hoy

Minnesota United partido

partido de Minnesota United

James Rodríguez partido hoy

James Rodríguez nuevo equipo

nuevo equipo James Rodríguez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.