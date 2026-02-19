Así quedó la tabla del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 tras la segunda fecha

Colombia perdió 1-0 contra Brasil. Foto: Conmebol via X

Luego de que finalizara el partido entre Colombia y Brasil —y a falta de que concluya el encuentro entre Argentina y Ecuador—, la tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 tuvo algunos movimientos.

La derrota 1-0 de la selección colombiana frente al combinado brasileño dejó a la tricolor sin puntos en sus dos primeras salidas, tras una fase de grupos perfecta en la que había terminado líder, invicta y sin recibir goles. El único tanto del compromiso llegó en el segundo tiempo, luego de un error en la salida de Luisa Agudelo que fue aprovechado por Victorinha, en un partido condicionado por la lluvia en Villa Elisa, Paraguay.

¿Cómo quedó la tabla del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 tras la segunda fecha?

A falta de que el partido entre Argentina y Ecuador cierre la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20, la tabla de posiciones empieza a definirse. Brasil se consolida como líder absoluto con seis puntos de seis posibles, producto de dos victorias, lo que la perfila como la selección más sólida del arranque.

Ecuador aparece en la segunda casilla con cuatro unidades (parcialmente), a la espera del resultado final de su duelo contra Argentina, mientras que Paraguay se mantiene en zona media con tres puntos.

Más abajo, Argentina suma dos empates y permanece expectante, ya que un triunfo contra Ecuador podría meterla de lleno en la lucha por los primeros lugares. De penúltimas, Venezuela, con apenas un punto, y Colombia, que aún no suma unidades, cierra la tabla.

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial de Polonia?

La selección de Colombia, si quiere clasificar a la Copa del Mundo Femenina Sub-20, que se disputará del 5 al 27 de septiembre en Polonia, deberá empezar a sumar puntos para escalar a las primeras posiciones de la tabla.

El cupo al Mundial lo obtienen las cuatro selecciones mejor ubicadas en este hexagonal final, que por ahora son Argentina, Paraguay, Ecuador y Brasil. Este formato del Sudamericano Femenino Sub-20 premia a la selección que finalice en el primer lugar y, además, otorga la clasificación mundialista a los equipos que terminen entre la segunda y la cuarta posición.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia por el Sudamericano Femenino Sub-20?

La Tricolor buscará su primera victoria en el hexagonal final del certamen el próximo domingo 22 de febrero, cuando enfrente desde las 8:00 p. m. a la selección anfitriona, Paraguay, que viene de conseguir una importante victoria 2-0 frente a Venezuela.

El margen de error es cada vez menor y las dirigidas por Carlos Paniagua deberán empezar a sumar puntos si aspiran a obtener un cupo en la Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Polonia 2026.

Fecha: domingo 22 de febrero

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: Gol Caracol a través de Ditu

