Deportivo Cali anunció principio de acuerdo para el regreso de Rafael Dudamel: video

El regreso de Rafael Dudamel a Deportivo Cali ya es oficial. El club vallecaucano anunció que el entrenador venezolano será el encargado de asumir nuevamente la dirección técnica del equipo en medio de un momento complejo con la crisis deportiva y lucha por alejarse de la zona de descenso.

La decisión se produce tras la salida del técnico samario Alberto Gamero, quien presentó su renuncia recientemente. Ante ese panorama, la dirigencia del conjunto azucarero optó por apostar por un viejo conocido que ya supo conducir al equipo al éxito.

Un campeón que vuelve a casa

Rafael Dudamel regresa así al banquillo del Deportivo Cali para iniciar su segundo ciclo al frente del club. Su nombre está ligado a uno de los momentos recientes más importantes de la institución, luego de haber conquistado el campeonato del segundo semestre de 2021.

En aquella oportunidad, el técnico venezolano logró consolidar un equipo competitivo que terminó levantando el trofeo de liga, un recuerdo que hoy alimenta la esperanza de la afición verdiblanca en medio del difícil presente deportivo.

La oficialización de su regreso se realizó a través de las redes sociales del club, donde se publicó un video emotivo para anunciar el retorno del estratega. Posteriormente, la institución emitió un comunicado en el que confirmó que se alcanzó un principio de acuerdo para que Dudamel asuma de inmediato las riendas del primer equipo.

El cuerpo técnico que lo acompañará

Junto al entrenador venezolano llegará un grupo de trabajo que se encargará de respaldar su proyecto deportivo. El club confirmó la estructura de su nuevo cuerpo técnico:

Marcos Mathías y Julián Barragán , asistentes técnicos.

Joseph Cañas , preparador físico.

Fran Romario , analista táctico.

Christian Rayo , preparador de arqueros.

Jeremías Álvarez, coach mental.

Con este equipo de trabajo, Dudamel iniciará una nueva etapa en el banquillo azucarero con el objetivo inmediato de revertir la situación deportiva y devolverle competitividad a la plantilla.

Un técnico con títulos en el fútbol colombiano

El venezolano no solo tiene un antecedente exitoso con el conjunto caleño. Su trayectoria reciente en el fútbol colombiano también incluye logros destacados. En 2024 consiguió un histórico campeonato con Atlético Bucaramanga, equipo al que condujo al título tras vencer en la final a Independiente Santa Fe desde el punto penal.

Su última experiencia en el país fue con Deportivo Pereira. Sin embargo, ese proceso terminó de forma abrupta debido a problemas institucionales, situación que provocó la salida del entrenador y la renuncia de varios integrantes del cuerpo técnico.

Ahora, Dudamel afrontará un nuevo desafío en el equipo verdiblanco. El plantel cuenta con variantes en su nómina y la expectativa es que el entrenador pueda reorganizar el proyecto deportivo para competir nuevamente en la liga colombiana.

