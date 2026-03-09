Colombia venció 4-3 a Panamá y aseguró su clasificación al próximo Clásico Mundial

Aunque sufrió en el cierre del juego, Colombia logró una victoria clave frente a Panamá que le aseguró su participación en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Foto: EFE - Thais Llorca

La selección de Colombia cerró su participación en el Clásico Mundial de Béisbol con una victoria ajustada por 4-3 sobre Panamá, en un juego disputado en el Hiram Bithorn Stadium. El encuentro correspondió a la cuarta jornada de la primera ronda del torneo.

Aunque el balance final del equipo colombiano fue de una victoria y tres derrotas, el triunfo resultó suficiente para que el conjunto nacional asegurara su presencia en la próxima edición del campeonato, objetivo clave para la novena colombiana.

Un sexto inning que cambió la historia

Durante buena parte del compromiso el marcador se mantuvo cerrado. Sin embargo, Colombia encontró la diferencia en la sexta entrada, cuando armó un ataque oportuno que terminó produciendo cuatro carreras.

La ofensiva comenzó con Michael Arroyo, quien recibió base por bolas. Luego, Harold Ramírez conectó un sencillo que permitió que Arroyo avanzara hasta la tercera base. Posteriormente, Donovan Solano también negoció un boleto, llenando las bases y generando el escenario perfecto para abrir la pizarra.

El primero en producir fue Jordan Díaz, con un elevado de sacrificio que permitió la anotación de Arroyo. Después apareció Reynaldo Rodríguez, quien conectó un imparable que impulsó a Ramírez y Solano, ampliando la ventaja para el equipo colombiano.

La ofensiva no se detuvo allí. Tras el ponche de Gustavo Campero, Daniel Vellojín pegó un hit que llevó a Rodríguez al plato y dejó el marcador 4-0 a favor de Colombia.

Panamá reaccionó, pero Colombia resistió

El conjunto panameño reaccionó rápidamente. En esa misma sexta entrada, José Caballero conectó un jonrón ante el lanzador Río Gómez, descontando en el marcador.

La presión aumentó en el octavo episodio, cuando Panamá volvió a acercarse con dos carreras anotadas por Caballero y José Ramos, lo que redujo la diferencia a solo una carrera.

Pese al empuje de los canaleros, el relevo colombiano logró mantener la ventaja en los momentos decisivos y evitar que el rival completara la remontada.

La victoria quedó en manos del relevista Austin Bergner, quien lanzó una entrada completa sin permitir carreras. El salvamento fue para Pedro García, que trabajó 1.1 innings para asegurar el resultado.

Por el lado de Panamá, la derrota fue para el relevista Jorge García, quien solo pudo lanzar dos tercios de entrada.

Los bateadores destacados de Colombia

En el apartado ofensivo, varios jugadores colombianos aportaron para la victoria:

Michael Arroyo: 1 hit en 3 turnos.

Harold Ramírez: 1 hit en 4 turnos y una carrera anotada.

Reynaldo Rodríguez: 1 hit en 4 turnos, dos carreras impulsadas y una anotada .

Daniel Vellojín: 1 hit en 2 turnos y una carrera remolcada.

Un cierre con premio para Colombia

Con el triunfo 4-3, Colombia finalizó su participación en el torneo con registro de 1-3, un balance que, pese a las dificultades en la fase inicial, le permitió asegurar su clasificación para el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

