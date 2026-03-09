Julio Teherán colgó el guante: el histórico lanzador colombiano anunció su retiro

El lanzador cartagenero confirmó su adiós tras 13 temporadas en las Grandes Ligas y luego de participar con Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: Agencia AFP

El lanzador colombiano Julio Teherán Pinto confirmó este lunes su retiro oficial del béisbol profesional, poniendo fin a una destacada carrera que lo convirtió en uno de los pitchers más representativos del país en el escenario internacional.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa tras la participación de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que el cartagenero hacía parte del roster de la selección, aunque finalmente no pudo lanzar debido a una lesión en el hombro.

“Quiero anunciarle, de manera oficial, que me retiro del juego”, expresó el pitcher de 35 años, conocido en el béisbol como el “Caballo de Olaya”, en un mensaje que marcó el cierre de su etapa como pelotero profesional.

Un adiós tras más de una década en Grandes Ligas

Teherán explicó que la decisión llega luego de una profunda reflexión sobre su carrera. “Este era el momento indicado del retiro, agradecido con todos los que me apoyaron”, agregó el lanzador derecho.

El cartagenero se despide tras 13 temporadas en las Grandes Ligas, período en el que se consolidó como uno de los pitchers colombianos más consistentes de la era moderna.

Su carrera en la MLB alcanzó su mayor protagonismo con los Atlanta Braves, organización con la que debutó en 2011 y en la que durante varios años fue una de las piezas principales de la rotación abridora.

Logros destacados en su carrera

Durante su paso por el béisbol de las Grandes Ligas, Teherán acumuló varios hitos importantes. Entre ellos se destacan dos convocatorias al Juego de Estrellas, en 2014 y 2016, que lo confirmaron como uno de los lanzadores más sólidos de su equipo en ese momento.

Además, estableció el récord de seis aperturas consecutivas en el Día Inaugural con Atlanta, una marca que dentro de la franquicia solo es superada por históricos como Greg Maddux y Phil Niekro.

Tras su etapa con Atlanta, el colombiano también defendió los colores de equipos como los Los Angeles Angels, Detroit Tigers y Milwaukee Brewers.

En total, cerró su paso por las Grandes Ligas con 81 victorias y una efectividad de por vida de 3.85, cifras que respaldan su consistencia en el máximo nivel del béisbol.

Su amor por el béisbol y el legado en Colombia

En los últimos años de su carrera, Teherán continuó compitiendo en diferentes ligas, incluyendo la Liga Mexicana de Béisbol, y también regresó a su ciudad para jugar con los Tigres de Cartagena, reafirmando su vínculo con el béisbol colombiano.

Su última aparición internacional estaba prevista en el duelo contra Canadá durante el actual Clásico Mundial, pero la molestia en el hombro que arrastraba le impidió subir al montículo.

Aun así, el lanzador dejó claro que representar al país siempre fue uno de los momentos más importantes de su carrera. “Representar a mi país fue el mayor honor”, aseguró.

