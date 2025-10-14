Deportivo Cali vs. Colo-Colo: hora y dónde ver las semis de Libertadores Femenina

Jugadoras de Cali forman este domingo, previo a un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Sao Paulo en el estadio Florencio Sola, en Banfield (Argentina). Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Deportivo Cali afronta este miércoles, en el estadio Florencio Sola de Banfield, una de las pruebas más exigentes de su historia reciente: la semifinal de la Copa Libertadores Femenina ante un Colo-Colo imbatible y en gran momento.

Más tarde, a las 6:00 p.m., se medirán Corinthians y Ferroviária en un duelo brasileño que completará las semifinales.

Colo-Colo, invicto

El conjunto chileno, dirigido por la entrenadora brasileña Tatiele Silveira, atraviesa un momento brillante. Con cuatro victorias consecutivas y la valla invicta, las albas son el único equipo chileno que ha ganado la Libertadores (2012) y acumulan una impresionante racha de 36 partidos sin perder, vigente desde octubre de 2024.

Su principal carta ofensiva es la delantera Mary Valencia, futbolista colombiana nacionalizada chilena, de apenas 22 años, quien ha marcado cinco goles en el torneo, incluido el tanto de la victoria sobre Libertad en cuartos de final.

Cali, por la hazaña

Del otro lado, Deportivo Cali llega motivado tras una campaña sólida que lo devuelve a unas semifinales después de tres temporadas. Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz empataron 1-1 ante Libertad en su debut y luego sumaron triunfos ante Nacional de Uruguay (1-0) y Universidad de Chile (2-0). En cuartos de final, eliminaron al debutante São Paulo con un convincente 2-0.

Ortiz reconoció la dificultad del desafío, pero confía en el equilibrio de su equipo:

“Colo-Colo es un equipo competitivo, copero, con un estilo de juego de balón al piso y una delantera muy rápida como Mary Valencia”, analizó el entrenador.

“Con la posesión te va sometiendo, así que tenemos que tener cuidado con los espacios, veremos cómo enfrentarlas”, agregó.

Con una estructura cada vez más madura y una defensa firme, las Azucareras aspiran a dar el golpe y alcanzar por primera vez la gran final continental, en busca de un lugar en la historia del fútbol femenino colombiano.

Deportivo Cali vs. Colo-Colo: hora y dónde ver las semis de Libertadores Femenina

Hora: 2:00 p.m.

TV: Win Sports.

