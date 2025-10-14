Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Deportivo Cali vs. Colo-Colo: hora y dónde ver las semis de Libertadores Femenina

Las Azucareras buscan hacer historia y meterse por primera vez en la final de la Libertadores Femenina ante un Colo-Colo invicto.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de octubre de 2025 - 06:29 p. m.
Jugadoras de Cali forman este domingo, previo a un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Sao Paulo en el estadio Florencio Sola, en Banfield (Argentina).
Jugadoras de Cali forman este domingo, previo a un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Sao Paulo en el estadio Florencio Sola, en Banfield (Argentina).
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Deportivo Cali afronta este miércoles, en el estadio Florencio Sola de Banfield, una de las pruebas más exigentes de su historia reciente: la semifinal de la Copa Libertadores Femenina ante un Colo-Colo imbatible y en gran momento.

Más tarde, a las 6:00 p.m., se medirán Corinthians y Ferroviária en un duelo brasileño que completará las semifinales.

Vínculos relacionados

¡Dura baja para Barcelona! Lewandowski se perderá el clásico contra Real Madrid
Colombia - Argentina, por un cupo a la final del Mundial Sub-20: hora y dónde ver
¡Golpe histórico! Brasil cayó contra Japón en Tokio: así fue la remontada nipona

Colo-Colo, invicto

El conjunto chileno, dirigido por la entrenadora brasileña Tatiele Silveira, atraviesa un momento brillante. Con cuatro victorias consecutivas y la valla invicta, las albas son el único equipo chileno que ha ganado la Libertadores (2012) y acumulan una impresionante racha de 36 partidos sin perder, vigente desde octubre de 2024.

Su principal carta ofensiva es la delantera Mary Valencia, futbolista colombiana nacionalizada chilena, de apenas 22 años, quien ha marcado cinco goles en el torneo, incluido el tanto de la victoria sobre Libertad en cuartos de final.

Cali, por la hazaña

Del otro lado, Deportivo Cali llega motivado tras una campaña sólida que lo devuelve a unas semifinales después de tres temporadas. Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz empataron 1-1 ante Libertad en su debut y luego sumaron triunfos ante Nacional de Uruguay (1-0) y Universidad de Chile (2-0). En cuartos de final, eliminaron al debutante São Paulo con un convincente 2-0.

Ortiz reconoció la dificultad del desafío, pero confía en el equilibrio de su equipo:

Colo-Colo es un equipo competitivo, copero, con un estilo de juego de balón al piso y una delantera muy rápida como Mary Valencia”, analizó el entrenador.

Con la posesión te va sometiendo, así que tenemos que tener cuidado con los espacios, veremos cómo enfrentarlas”, agregó.

Con una estructura cada vez más madura y una defensa firme, las Azucareras aspiran a dar el golpe y alcanzar por primera vez la gran final continental, en busca de un lugar en la historia del fútbol femenino colombiano.

Deportivo Cali vs. Colo-Colo: hora y dónde ver las semis de Libertadores Femenina

Hora: 2:00 p.m.

TV: Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

deportivo cali - colo-colo

deportivo cali vs. colo-colo

deportivo cali vs. colo colo

deportivo cali - colo colo

deportivo cali colo colo

deportivo cali

deportivo cali femenino

cali femenino

libertadores femenino

libertadores femenina

cali libertadores femenina

copa libertadores femenina

luisa agudelo

cali colo colo femenino

cali copa libertadores femenina

cali femenina

semifinales libertadores femenina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.