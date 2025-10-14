Logo El Espectador
¡Dura baja para Barcelona! Lewandowski se perderá el clásico contra Real Madrid

El polaco estará entre tres y seis semanas fuera de los terrenos de juego. El clásico será el domingo 26 de octubre.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de octubre de 2025 - 04:35 p. m.
El delantero del Barcelona Robert Lewandowski (d) celebra tras marcar el sexto gol ante el Valencia, durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports que Barcelona y Valencia disputan este domingo en el estadio Johan Cruyff.
Foto: EFE - Alejandro Garcia
El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, informó este martes el club catalán, por lo que se perderá el clásico contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 26 de octubre.

“Es baja y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión”, señaló la entidad catalana en un comunicado.

Según la prensa española, el futbolista de 37 años estará entre tres y seis semanas fuera de los terrenos de juego, de modo que no jugará el duelo ante el Real Madrid.

Ante Real Madrid, tampoco estarán recuperados Joan Garcia, Marc ter Stegen, Gavi y Dani Olmo, mientras que Lamine Yamal y Fermín Lópiez regresaron a los entrenamientos esta semana.

El delantero polaco ha visto cómo su técnico, Hansi Flick, le ha ido dosificando los minutos hasta el punto de que Ferran Torres, también con molestias físicas, le ha arrebatado la titularidad.

Lewandowski descansó el jueves en el amistoso de Polonia contra Nueva Zelanda, pero acabó tocado en el enfrentamiento ante Lituania el domingo.

El ariete azulgrana, que se sometió a pruebas físicas este martes a su llegada a Barcelona, llegó a marcar un gol en el minuto 64 que supuso el 2-0 en Kaunas para su selección.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

