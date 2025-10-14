¡Golpe histórico! Brasil cayó contra Japón en Tokio: así fue la remontada nipona

El portero japonés Zion Suzuki (centro, izq.) realiza una atajada durante el partido amistoso internacional entre Japón y Brasil en el estadio de Tokio en Chofu, prefectura de Tokio, el 14 de octubre de 2025. Foto: AFP - YUICHI YAMAZAKI

El pentacampeón mundial Brasil cayó por primera vez en su historia frente a Japón, que lo venció 3-2 este martes en Tokio.

El amistoso, pensado como preparación para el Mundial de 2026, parecía bajo control para el equipo de Carlo Ancelotti hasta un error del central Fabricio Bruno que cambió por completo el rumbo del encuentro.

La Seleção se marchó al descanso con ventaja de 2-0 gracias a los tantos de Paulo Henrique (26’) y Gabriel Martinelli (32’), confirmando la buena imagen que había dejado días atrás en el 5-0 sobre Corea del Sur. Sin embargo, el segundo tiempo fue una historia distinta.

Japón aprovechó el desconcierto brasileño para firmar una remontada memorable: Takumi Minamino descontó al minuto 52 tras un error de Fabricio Bruno en la salida, Keito Nakamura igualó en el 62 y Ayase Ueda selló el 3-2 definitivo en el 71.

“La reacción del equipo, después del primer error, no fue buena. Perdimos equilibrio en el campo, perdimos la buena actitud, el pensamiento positivo (...); es una enseñanza para el futuro”, reconoció Ancelotti en rueda de prensa, visiblemente autocrítico.

Con la cinta de capitán ante la ausencia de Marquinhos, Casemiro también pidió leer la derrota como una advertencia: “Te duermes 45 minutos y te puede costar el sueño de cuatro años” en el Mundial, declaró el mediocampista.

Hasta este partido, Brasil había enfrentado a Japón en 13 ocasiones, con un balance de 11 victorias y dos empates. Entre los antecedentes que unen a ambos países, destacan las etapas de Falcao y Zico como entrenadores de los Samuráis Azules, dirigidos desde 2018 por Hajime Moriyasu.

“Brasil jugó bien la primera parte y jugó muy mal la segunda”, resumió Ancelotti. “Mejor (que ocurra) ahora y no en la Copa del Mundo (...). Tenemos que aprender”.

