Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Colombia - Argentina, por un cupo a la final del Mundial Sub-20: hora y dónde ver

La Tricolor busca hacer historia ante una Albiceleste que quiere volver a la gloria. El duelo, marcado por ausencias, definirá a un finalista del Mundial Sub-20.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de octubre de 2025 - 03:35 p. m.
Kéner González (c) de Colombia celebra un gol este domingo, en un partido del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 entre Nigeria y Colombia en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile).
Kéner González (c) de Colombia celebra un gol este domingo, en un partido del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 entre Nigeria y Colombia en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile).
Foto: EFE - Benjamín Hernández
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección de Colombia se enfrentará este miércoles a Argentina en el Estadio Nacional de Santiago por un lugar en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Será una semifinal sudamericana con historia, rivalidad y cuentas pendientes, marcado por ausencias clave: Néiser Villarreal y Maher Carrizo, las principales figuras de cada equipo, no podrán jugar por sanción.

Vínculos relacionados

¡Golpe histórico! Brasil cayó contra Japón en Tokio: así fue la remontada nipona
Colombia vs. Canadá: posible titular de Néstor Lorenzo para el partido de hoy
Los ensayos de Lorenzo y la búsqueda de los elegidos en la selección de Colombia

Un clásico con historia

Argentina, seis veces campeona en 18 participaciones del torneo juvenil, no levanta el trofeo mundial juvenil desde Canadá 2007 y llega a esta semifinal con la presión de volver a lo más alto. Colombia, por su parte, ha disputado 12 ediciones y alcanzó su mejor resultado en Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando terminó tercera.

El antecedente más recordado entre ambos en un Mundial Sub-20 se remonta a Países Bajos 2005, donde se midieron en octavos de final. La Albiceleste ganó 2-1 con goles de Lionel Messi y Julio Barroso en los minutos finales, y más tarde se coronó campeona del torneo.

En tiempos más recientes, durante el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela, Colombia y Argentina se enfrentaron dos veces: empataron 1-1 en la fase de grupos y luego chocaron en el hexagonal final.

En esa ocasión, Argentina se impuso 1-0, finalizó segunda y Colombia fue tercera, con Brasil como campeón del certamen.

Bajas sensibles y nuevos desafíos

El duelo de semifinales llega condicionado por las suspensiones de Néiser Villarreal y Maher Carrizo, ambos castigados por acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia de sus máximos goleadores obliga a César Torres y Diego Placente a rediseñar sus planteamientos para suplir el peso ofensivo perdido.

Villarreal fue la gran figura de Colombia en los cuartos de final ante España, donde marcó un triplete en la victoria 3-2. Carrizo, en tanto, anotó uno de los tantos del 2-0 de Argentina frente a México. En ambos casos, las segundas amonestaciones los dejaron fuera de la semifinal.

Tenemos jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que yo”, aseguró Villarreal, quien con cinco goles comparte el liderato de la tabla de artilleros junto al estadounidense Benjamin Cremaschi.

Carrizo, que suma tres tantos, expresó su frustración con madurez: “Duele no estar, pero somos un equipo y quien juegue sabrá dar lo mejor”.

Torres vs. Placente, duelo táctico con antecedentes

Los entrenadores César Torres y Diego Placente se conocen bien: ya se enfrentaron en el reciente Sudamericano y ahora reviven el pulso en una cita decisiva.

Torres deberá rearmar su defensa y su ataque ante las bajas de Villarreal y del lateral Carlos Sarabia, también suspendido.

La buena noticia para el técnico colombiano es el regreso del central Simón García, además de la posible recuperación del volante Jordan Barrera, quien salió lesionado ante España.

Vinimos a jugar siete partidos y vamos a jugar siete partidos. Vamos a disputar la semifinal con toda la ilusión y el alma por llegar a la final”, declaró el entrenador colombiano.

En la otra orilla, Placente, campeón mundial Sub-20 como jugador en Malasia 1997, también enfrenta un panorama complicado. Además de Carrizo, perdió a Álvaro Montoro por fractura de clavícula y al central Valente Pierani, quien sufrió un esguince de rodilla en el triunfo ante México y es duda incluso para una eventual final.

Colombia es un rival dificilísimo, la verdad es que en el Sudamericano nos costó, empatamos y ganamos, los dos partidos fueron muy parejos y este va a ser igual”, afirmó el técnico argentino.

Posibles alineaciones:

Colombia: Jordan García - Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala - Kener González, Jordan Barrera o José Cavadia, Elkin Rivero - Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.

Argentina: Santino Barbi - Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler - Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ginaluca Prestianni - Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia - Argentina, por un cupo a la final del Mundial Sub-20: hora y dónde ver

Fecha y hora: miércoles 15 de octubre a las 6:00 p.m.

TV: Gol Caracol, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

colombia vs argentina

colombia vs argentina sub 20 hoy hora

colombia vs argentina sub 20 hoy

colombia argentina sub 20

semifinales mundial sub-20 chile

mundial sub 20 llaves

selección de fútbol sub-20 de argentina - colombia sub-20

colombia vs argentina sub 20

mundial sub 20

colombia fc

colombia sub 20

argentina vs

neiser villarreal

neyser villarreal

copa mundial sub-20

colombia argentina

argentina vs colombia sub 20

argentina vs colombia

selección colombia

selección de fútbol de colombia

sub 20

colombia vs argentina hoy

a que hora juega colombia

seleccion colombia sub 20

caracol

selección de fútbol sub-20 de argentina vs. colombia sub-20

néiser villarreal

colombia sub 20 vs

sub 20 mundial

colombia vs argentina sub 20 hora

a qué hora juega colombia

partidos hoy

colombia sub 20 hoy

colombia vs argentina mundial sub 20

colombia vs argentina sub 20 resultado

canal caracol en vivo

sub 20 colombia

partido colombia sub 20

partidos de colombia

hoy juega colombia

partido de colombia sub 20

colombia sub-20

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.