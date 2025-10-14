Colombia - Argentina, por un cupo a la final del Mundial Sub-20: hora y dónde ver

Kéner González (c) de Colombia celebra un gol este domingo, en un partido del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 entre Nigeria y Colombia en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile). Foto: EFE - Benjamín Hernández

La selección de Colombia se enfrentará este miércoles a Argentina en el Estadio Nacional de Santiago por un lugar en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Será una semifinal sudamericana con historia, rivalidad y cuentas pendientes, marcado por ausencias clave: Néiser Villarreal y Maher Carrizo, las principales figuras de cada equipo, no podrán jugar por sanción.

Un clásico con historia

Argentina, seis veces campeona en 18 participaciones del torneo juvenil, no levanta el trofeo mundial juvenil desde Canadá 2007 y llega a esta semifinal con la presión de volver a lo más alto. Colombia, por su parte, ha disputado 12 ediciones y alcanzó su mejor resultado en Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando terminó tercera.

El antecedente más recordado entre ambos en un Mundial Sub-20 se remonta a Países Bajos 2005, donde se midieron en octavos de final. La Albiceleste ganó 2-1 con goles de Lionel Messi y Julio Barroso en los minutos finales, y más tarde se coronó campeona del torneo.

En tiempos más recientes, durante el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela, Colombia y Argentina se enfrentaron dos veces: empataron 1-1 en la fase de grupos y luego chocaron en el hexagonal final.

En esa ocasión, Argentina se impuso 1-0, finalizó segunda y Colombia fue tercera, con Brasil como campeón del certamen.

Bajas sensibles y nuevos desafíos

El duelo de semifinales llega condicionado por las suspensiones de Néiser Villarreal y Maher Carrizo, ambos castigados por acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia de sus máximos goleadores obliga a César Torres y Diego Placente a rediseñar sus planteamientos para suplir el peso ofensivo perdido.

Villarreal fue la gran figura de Colombia en los cuartos de final ante España, donde marcó un triplete en la victoria 3-2. Carrizo, en tanto, anotó uno de los tantos del 2-0 de Argentina frente a México. En ambos casos, las segundas amonestaciones los dejaron fuera de la semifinal.

“Tenemos jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que yo”, aseguró Villarreal, quien con cinco goles comparte el liderato de la tabla de artilleros junto al estadounidense Benjamin Cremaschi.

Carrizo, que suma tres tantos, expresó su frustración con madurez: “Duele no estar, pero somos un equipo y quien juegue sabrá dar lo mejor”.

Torres vs. Placente, duelo táctico con antecedentes

Los entrenadores César Torres y Diego Placente se conocen bien: ya se enfrentaron en el reciente Sudamericano y ahora reviven el pulso en una cita decisiva.

Torres deberá rearmar su defensa y su ataque ante las bajas de Villarreal y del lateral Carlos Sarabia, también suspendido.

La buena noticia para el técnico colombiano es el regreso del central Simón García, además de la posible recuperación del volante Jordan Barrera, quien salió lesionado ante España.

“Vinimos a jugar siete partidos y vamos a jugar siete partidos. Vamos a disputar la semifinal con toda la ilusión y el alma por llegar a la final”, declaró el entrenador colombiano.

En la otra orilla, Placente, campeón mundial Sub-20 como jugador en Malasia 1997, también enfrenta un panorama complicado. Además de Carrizo, perdió a Álvaro Montoro por fractura de clavícula y al central Valente Pierani, quien sufrió un esguince de rodilla en el triunfo ante México y es duda incluso para una eventual final.

“Colombia es un rival dificilísimo, la verdad es que en el Sudamericano nos costó, empatamos y ganamos, los dos partidos fueron muy parejos y este va a ser igual”, afirmó el técnico argentino.

Posibles alineaciones:

Colombia: Jordan García - Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala - Kener González, Jordan Barrera o José Cavadia, Elkin Rivero - Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.

Argentina: Santino Barbi - Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler - Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ginaluca Prestianni - Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia - Argentina, por un cupo a la final del Mundial Sub-20: hora y dónde ver

Fecha y hora: miércoles 15 de octubre a las 6:00 p.m.

TV: Gol Caracol, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

