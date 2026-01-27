Golazos y polémica en el clásico del oriente: Cúcuta y Bucaramanga empataron 2-2 en liga

El duelo santandereano abrió la tercera fecha de la Liga BetPlay y dejó el marcador en tablas. Foto: Atlético Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una tarde llena de expectativas por el regreso del clásico del oriente a la primera división del fútbol colombiano, Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga empataron 2-2 en el estadio General Santander.

Para el equipo local, fue el primer punto del semestre, luego de dos fechas marcadas por derrotas dolorosas en las que dejó escapar ventajas. Para el visitante, el resultado confirmó su buen arranque con cinco puntos de nueve posibles y el invicto intacto.

Ninguno logró imponer una superioridad sostenida, pero ambos encontraron caminos al gol en un duelo que se mantuvo abierto hasta el último minuto.

Cúcuta llegó a este compromiso con una urgencia evidente. Tras dos jornadas sin puntos y con remontadas sufridas en contra, la presión es mayor con el propósito de mantenerse en la A. Sin embargo, el inicio no fue favorable. Bucaramanga golpeó primero a los 28 minutos, cuando Luciano Pons aprovechó un contraataque para definir dentro del área, luego de una asistencia precisa de Fabián Sambueza.

El golpe no desarmó al local. Cúcuta mantuvo su plan, insistió por bandas y encontró premio antes del descanso. A los 35’, Jaime Peralta apareció en el área chica para empujar el balón, tras un centro de Luifer Hernández, y devolverle la calma momentánea al General Santander.

El complemento mostró a un Cúcuta más agresivo, decidido a no repetir el guion de fechas anteriores. La recompensa llegó al minuto 64, con una jugada que rompió el molde. Jaime Peralta sacó un remate desde fuera del área, potente y bien direccionado, para firmar el 2-1 y desatar la euforia local.

El gol parecía marcar un punto de quiebre. Cúcuta había logrado remontar y, por primera vez en el campeonato, parecía llevarse los tres puntos. Sin embargo, la respuesta de Bucaramanga fue inmediata.

Solo seis minutos después, Kevin Londoño apareció en el centro del área para definir con categoría, tras un centro de Emerson Batalla, y poner el 2-2 definitivo.

El volante ofensivo sacó una máscara para celebrar la anotación y provocó la furia de la hinchada local, que lo tomó como una provocación. Algunos jugadores de Cúcuta increparon al jugador y se pausó el duelo por unos minutos.

Vea los goles de Cúcuta vs. Bucaramanga

Desde la lectura visitante, el punto fue valioso. Bucaramanga sigue invicto y se mantiene competitivo, sumando cinco puntos que lo sostienen en la parte alta de la tabla en este inicio de campeonato. Cúcuta, por su parte, sumó su primer punto del torneo, evitó una tercera derrota consecutiva y mostró una mejor versión ofensiva, aunque volvió a exhibir fragilidades defensivas cuando tuvo el resultado a favor.

El próximo duelo del conjunto motilón será en Bogotá contra Fortaleza, mientras que el cuadro leopardo recibirá en casa a Alianza.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador