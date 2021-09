Deportivo Cali presentó oficialmente a Rafael Dudamel como su nuevo entrenador

Después de varios años sonando en diferentes equipos, el pasado miércoles por fin se confirmó que Rafael Dudamel llegará como director técnico al Fútbol Profesional Colombiano.

Deportivo Cali anunció al entrenador venezolano como el reemplazo del uruguayo Alfredo Arias y este jueves lo presentó como nuevo director técnico de la institución azucarera.

El estratega venezolano es oficialmente nuevo director técnico del Deportivo Cali.#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/2vB9cAgPsq — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 9, 2021

“Desde lo más profundo de mi corazón, me invade la felicidad y la emoción porque había esperado por mucho tiempo este momento. Comparto esta alegría con mi esposa, mis hijos y mi familia”, dijo el entrenador en su presentación en la que estuvo acompañado del presidente del equipo, Marcos Caicedo.

Dudamel, que en sus últimas experiencias dirigió a Atlético Mineiro y a la Universidad de Chile, aclaró que no llega a Cali por el factor económico: “Quiero que quede algo bien claro, me manifestaron que la situación económica es complicada, pero yo no estoy acá por dinero, esto es un sueño para mi hecho realidad”.

Sobre el equipo, el exentrenador de la selección de Venezuela se mostró ilusionado: “He seguido siempre el actuar del equipo y esta temporada encontrar un plantel lleno de tanto talento, experiencia y jerarquía me emociona. Ojalá podamos complementar todos estos valores para dar la vuelta olímpica que todos queremos”.

Además, Dudamel también tuvo tiempo para darle un mensaje a la afición azucarera.

“A la hinchada mi mensaje es de agradecimiento por el respeto y apoyo. No veo el momento que llegue el sabado y poder reencontrarnos en un nuevo estadio, ya no en el Pascual, en nuestra casa, no una casa alquilada o prestada. Nuestra casa la vamos a hacer respetar”.