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Deportivo Cali rescató un empate agónico contra Libertad en la Copa Libertadores femenina

Jessica Bermeo marcó un golazo para empatar el partido en los minutos finales.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
AME6779. QUITO (ECUADOR), 16/10/2026.- Michelle Vasquez (c) de Cali disputa el balón con Maria Tamay (d) de Libertad este viernes, en un partido del grupo D de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y el Club Libertad en el estadio Banco Guayaquil, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jacome
Cali vs. Libertad en la Copa Libertadores femenina 2026. EFE/ José Jacome
Foto: EFE - José Jacome

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Deportivo Cali tuvo un debut sufrido en la Copa Libertadores Femenina 2026. El conjunto colombiano empató 1-1 contra Libertad de Paraguay, en Quito, por la primera fecha del Grupo D, en un partido en el que jugó con una futbolista menos desde los primeros minutos. Cuando la derrota parecía inevitable, Jessica Bermeo apareció en el tiempo de adición para rescatar un punto.

Las actuales campeonas de la Liga Femenina colombiana afrontaron buena parte del compromiso en inferioridad numérica tras la expulsión de su arquera Maryory Sánchez. A pesar de la desventaja, el equipo intentó generar peligro, especialmente a través de las jugadas de balón parado, pero no encontró la manera de romper el cero durante la primera mitad.

En el complemento, Libertad aprovechó su superioridad numérica y abrió el marcador al minuto 70, con una anotación de Ramona Martínez. Deportivo Cali buscó reaccionar con modificaciones y tuvo en Ingrid Guerra a una de sus principales cartas ofensivas, aunque el empate se resistía.

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Cuando el encuentro entraba en sus últimos instantes, llegó la recompensa para las colombianas. Al minuto 90+3, Jessica Bermeo sacó un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo y selló el 1-1 definitivo. Un golazo que desató la celebración del conjunto azucarero, que terminó festejando el punto como una victoria por las circunstancias del partido.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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