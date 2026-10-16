Deportivo Cali rescató un empate agónico contra Libertad en la Copa Libertadores femenina

Las actuales campeonas de la Liga Femenina colombiana afrontaron buena parte del compromiso en inferioridad numérica tras la expulsión de su arquera Maryory Sánchez. A pesar…

Deportivo Cali tuvo un debut sufrido en la Copa Libertadores Femenina 2026. El conjunto colombiano empató 1-1 contra Libertad de Paraguay, en Quito , por la primera fecha del Grupo D, en un partido en el que jugó con una futbolista menos desde los primeros minutos. Cuando la derrota parecía inevitable, Jessica Bermeo apareció en el tiempo de adición para rescatar un punto .

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Las actuales campeonas de la Liga Femenina colombiana afrontaron buena parte del compromiso en inferioridad numérica tras la expulsión de su arquera Maryory Sánchez. A pesar de la desventaja, el equipo intentó generar peligro, especialmente a través de las jugadas de balón parado, pero no encontró la manera de romper el cero durante la primera mitad.

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En el complemento, Libertad aprovechó su superioridad numérica y abrió el marcador al minuto 70, con una anotación de Ramona Martínez. Deportivo Cali buscó reaccionar con modificaciones y tuvo en Ingrid Guerra a una de sus principales cartas ofensivas, aunque el empate se resistía.

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💣 • ¡CAÑONAZO IMPRESIONANTE DE JESSICA BERMEO PARA EL EMPATE DEL CALI FEMENINO!



Primera fecha de la @LibertadoresFEM y ya tenemos el mejor gol del campeonato.



🟢 La capitana del Deportivo Cali al rescate de su equipo ante Libertad de Paraguay. pic.twitter.com/gAR9TvX659 — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) October 16, 2026

Cuando el encuentro entraba en sus últimos instantes, llegó la recompensa para las colombianas. Al minuto 90+3, Jessica Bermeo sacó un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo y selló el 1-1 definitivo. Un golazo que desató la celebración del conjunto azucarero, que terminó festejando el punto como una victoria por las circunstancias del partido.

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El Deportivo Cali tendrá que pasar rápidamente la página y concentrarse en su próximo compromiso. El equipo colombiano se enfrentará a Club Nacional el 19 de octubre, por la segunda fecha del Grupo D, con la necesidad de conseguir una victoria para fortalecer sus opciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

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