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Media Maratón de Rionegro 2026: fecha, recorridos y premios de la carrera

La competencia reunirá a miles de corredores y entregará una bolsa de premios de $102,4 millones, una cifra que destaca en el calendario atlético regional.

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Diego Alejandro Daza Gómez
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La Media Maratón de Rionegro (MMR) celebrará su vigésima segunda edición el próximo domingo 15 de noviembre de 2026. La competencia, que reunirá a corredores de diferentes categorías, contará con tres distancias y una bolsa de premios de $102.400.000, una de las principales apuestas del calendario de carreras regionales en Colombia.

A la fecha, cerca de 2.000 atletas ya se han inscrito para participar en el evento, que tendrá un cupo máximo de 5.000 corredores. Los participantes podrán elegir entre los recorridos de 21 kilómetros, 11,5 kilómetros y seis kilómetros, de acuerdo con sus condiciones y objetivos deportivos.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la bolsa de premios, que asciende a $102.400.000 y que, según la organización, es la más alta entre las carreras regionales del país. La competencia reconocerá a los mejores atletas de las categorías Élite, Veteranos A, Veteranos B y Máster, tanto en la rama masculina como en la femenina.

En la distancia de 21K recibirán premios los cinco mejores participantes de cada categoría. Para los recorridos de 11,5K y 6K, serán reconocidos los dos mejores corredores de cada rama y categoría. Además, se mantendrá la categoría Mejores Rionegreros, que premiará a los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres del municipio en cada una de las tres distancias.

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¿Qué incluye el kit de competencia de la Media Maratón de Rionegro?

Los corredores inscritos recibirán un kit que incluye número oficial, camiseta oficial, chip de cronometraje, hidratación, póliza de accidentes, medalla de participación y registro fotográfico gratuito. El valor de la inscripción es de $120.000. La organización invitó a los interesados a asegurar su participación con anticipación, teniendo en cuenta que el evento cuenta con un límite de 5.000 participantes.

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación (IMER) de Rionegro, junto con la organización de la carrera, avanza en los preparativos logísticos y operativos para la competencia, que busca reunir a atletas aficionados y experimentados en una nueva jornada dedicada al atletismo.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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