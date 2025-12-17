Logo El Espectador
Deportivo Cali agitó el mercado de pases y acordó arquero de talla mundialista

El club anunció, mediante sus redes sociales, el principio de acuerdo que tiene pactado con el arquero de la selección de Perú.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
17 de diciembre de 2025 - 11:24 p. m.
Pedro Gallese celebra un gol de la selección de Perú.
Pedro Gallese celebra un gol de la selección de Perú.
Foto: EFE - Paolo Aguilar
Deportivo Cali empezó a sacudir el mercado de pases con miras a la temporada 2026. El club vallecaucano confirmó este miércoles un principio de acuerdo con el arquero peruano Pedro Gallese, capitán y titular de la selección de su país, en lo que sería uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano para el próximo año.

A través de un comunicado oficial, la institución ‘azucarera’ informó que el acuerdo con el experimentado guardameta está sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes.

El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual está sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes”, expresó el club.

En caso de que los procedimientos se desarrollen de manera satisfactoria, Gallese viajará a la ciudad de Cali para completar los trámites administrativos y posteriormente integrarse al plantel profesional dirigido por Alberto Gamero.

“En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali”, añadió el club en el comunicado.

¿Quién es Pedro Gallese, nuevo arquero de Deportivo Cali?

Pedro Gallese, de 35 años, llega procedente del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), equipo en el que militó desde la temporada 2020 y en el que compartió vestuario con futbolistas colombianos como Iván Angulo, Luis Fernando Muriel y Nicolás Rodríguez, bajo la dirección técnica de Óscar Pareja.

Su posible llegada al Fútbol Profesional Colombiano marcaría la primera experiencia del arquero peruano en la Liga BetPlay.

El recorrido de Gallese respalda la ilusión del conjunto verdiblanco. En su carrera defendió los colores de clubes como Universidad de San Martín, Juan Aurich y Alianza Lima en Perú, además de Veracruz en México.

A nivel internacional, es una de las grandes referencias de la selección peruana; disputó el Mundial de Rusia 2018, cinco ediciones de la Copa América y fue subcampeón continental en la edición de Brasil 2019.

Otras contrataciones de Deportivo Cali para 2026

Este movimiento se suma a otros avances importantes de Deportivo Cali en el mercado. El club también confirmó un preacuerdo con el volante Ronaldo Pájaro, procedente de Fortaleza CEIF.

Además, mantiene encaminado el regreso del delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, quien ya tuvo un exitoso paso por la institución en 2019. Estas incorporaciones hacen parte del proyecto deportivo liderado por Alberto Gamero, que busca renovar la nómina y fortalecer posiciones clave.

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

