¿Puede volver Rusia al fútbol internacional? FIFA abre una puerta tras cuatro años de sanción

La posibilidad de que Rusia vuelva a competir en torneos avalados por la FIFA volvió a instalarse en el centro del debate del fútbol internacional, luego de una decisión que, aunque no implica un regreso inmediato, sí abre una puerta que llevaba cerrada casi cuatro años.

El anuncio llega en un contexto en el que se cumplen cuatro años desde las sanciones deportivas sostenidas en 2022 y en medio de una guerra que sigue condicionando cualquier definición de fondo.

El punto de partida es la creación de un nuevo torneo Sub-15 de carácter internacional, impulsado por la FIFA y concebido bajo un formato tipo festival. El certamen estará abierto a las 211 asociaciones miembro del organismo rector del fútbol mundial. Entre ellas figura Rusia, que si bien tiene suspendidos a sus seleccionados y clubes, no ha sido expulsada ni de la FIFA ni de la UEFA como federación.

¿Por qué Rusia no participa en las competiciones FIFA?

Desde febrero de 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania, el fútbol ruso quedó fuera del mapa competitivo internacional. Las selecciones nacionales y clubes quedaron excluidos de todas las competiciones organizadas por FIFA y UEFA.

Del mismo modo, Rusia no disputó las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, quedó al margen del proceso clasificatorio para la Eurocopa 2024 y tampoco participa en las actuales eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. A nivel de clubes, sus equipos desaparecieron de la Champions League, la Europa League y la Conference League.

La Unión de Fútbol de Rusia (RFU) intentó revertir la decisión en los tribunales, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó las sanciones. Aun así, la federación nunca fue suspendida como miembro. Esa distinción —técnica pero determinante— es la que hoy permite que Rusia esté incluida en la lista de asociaciones invitadas al nuevo torneo juvenil anunciado por la FIFA.

¿De qué se trata el nuevo torneo pre juvenil de FIFA?

El certamen Sub-15 masculino se disputará en 2026 y tendrá una versión femenina en 2027. Según explicó la FIFA, todas las asociaciones serán invitadas, sin excepciones formales. En los hechos, esto habilita por primera vez desde 2022 una vía reglamentaria para que equipos rusos vuelvan a competir bajo el paraguas del organismo, aunque en una categoría formativa.

La decisión se enmarca también en una postura pública sostenida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien en abril expresó su deseo de que Rusia sea “reintroducida pronto” al fútbol internacional, aclarando que eso solo sería posible cuando el conflicto en Ucrania estuviera resuelto. Más recientemente, Infantino reforzó esa línea al manifestar su respaldo a la participación de atletas —“especialmente jóvenes”— al margen de la situación política de sus países, destacando el rol del deporte como espacio de esperanza y reglas compartidas.

Sin embargo, UEFA mantiene una posición mucho más rígida. Consultada sobre el tema, la confederación europea reiteró que no modificará su postura hasta que finalice la guerra. Su Comité Ejecutivo volverá a reunirse en febrero de 2026, pero no hay señales de un giro inmediato. De hecho, en 2023 UEFA debió dar marcha atrás en su intento de reincorporar a la selección rusa Sub-17, tras una fuerte oposición de varias federaciones, entre ellas la inglesa.

En paralelo, el Comité Olímpico Internacional (COI) también ha comenzado a flexibilizar su enfoque en categorías juveniles, recomendando que atletas de Rusia y Bielorrusia puedan competir con símbolos nacionales en eventos de formación. Aun así, en los Juegos Olímpicos de París 2024, los deportistas rusos y bielorrusos solo participaron bajo la figura de Atletas Neutrales Individuales, sin bandera ni himno.

Todo indica que cualquier readmisión plena de Rusia al fútbol internacional seguirá condicionada por la evolución del conflicto en Ucrania.

