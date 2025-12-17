Richard Ríos sigue imparable y ahora marcó un golazo en la Copa de Portugal: video

Richard Ríos celebra su gol con Benfica. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

El volante de la selección de Colombia, Richard Ríos, continúa viviendo un gran momento en Portugal. Esta vez, el antioqueño abrió el marcador en el duelo entre Benfica y Farense —equipo de la segunda división— por la Copa de Portugal.

Al minuto 11′, tras un centro desde un tiro libre, el mediocampista recibió el balón de volea y remató sin dejar que este botara en el césped del Estadio de São Luís.

El colombiano atraviesa un gran momento en Benfica. El volante fue protagonista en la Champions League al marcar y asistir en la victoria 2-0 contra Napoli, vigente campeón de Italia, demostrando su crecimiento tras un inicio complicado.

En dicho partido, Ríos abrió el marcador en la sexta jornada de la Liga de Campeones con un gol al minuto 20′, tras aprovechar un balón suelto en el área luego de un centro que generó varios rebotes. Con un remate de planta, venció al arquero Vanja Milinković-Savić y sumó, con Benfica, su primer gol en Champions League.

En el segundo tiempo, el mediocampista volvió a ser determinante, esta vez como asistidor. Ríos atacó el espacio, pidió el balón y envió un centro raso para Leandro Barreiro, quien marcó el 2-0 definitivo. Con ese triunfo, Benfica llegó a seis puntos y mantiene vivas sus opciones de clasificar a los playoffs de la Champions League.

El buen rendimiento del colombiano también responde a la confianza de José Mourinho, quien está trabajando de cerca para potenciar sus virtudes y darle libertad en el campo. Desde la llegada del técnico portugués, Ríos se ha convertido en uno de los pilares del equipo.

Con el tanto por la Copa de Portugal, Ríos llegó a tres goles en la temporada, en la que además ha aportado dos asistencias en 2.128 minutos de juego.

