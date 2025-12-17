Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Richard Ríos sigue imparable y ahora marcó un golazo en la Copa de Portugal: video

El colombiano, que la semana pasada tuvo una increíble actuación en la victoria de su equipo por la Champions League contra Napoli, volvió a marcar en la Copa de Portugal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
17 de diciembre de 2025 - 10:06 p. m.
Richard Ríos celebra su gol con Benfica.
Richard Ríos celebra su gol con Benfica.
Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El volante de la selección de Colombia, Richard Ríos, continúa viviendo un gran momento en Portugal. Esta vez, el antioqueño abrió el marcador en el duelo entre Benfica y Farense —equipo de la segunda división— por la Copa de Portugal.

Al minuto 11′, tras un centro desde un tiro libre, el mediocampista recibió el balón de volea y remató sin dejar que este botara en el césped del Estadio de São Luís.

Vínculos relacionados

FIFA lanzó nuevo videojuego del Mundial 2026: posible fecha de lanzamiento y dónde jugarlo
Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026: premios, hora y dónde ver en vivo
Boletas del Mundial 2026: FIFA anunció entradas de 60 dólares y así puede aplicar

El colombiano atraviesa un gran momento en Benfica. El volante fue protagonista en la Champions League al marcar y asistir en la victoria 2-0 contra Napoli, vigente campeón de Italia, demostrando su crecimiento tras un inicio complicado.

En dicho partido, Ríos abrió el marcador en la sexta jornada de la Liga de Campeones con un gol al minuto 20′, tras aprovechar un balón suelto en el área luego de un centro que generó varios rebotes. Con un remate de planta, venció al arquero Vanja Milinković-Savić y sumó, con Benfica, su primer gol en Champions League.

En el segundo tiempo, el mediocampista volvió a ser determinante, esta vez como asistidor. Ríos atacó el espacio, pidió el balón y envió un centro raso para Leandro Barreiro, quien marcó el 2-0 definitivo. Con ese triunfo, Benfica llegó a seis puntos y mantiene vivas sus opciones de clasificar a los playoffs de la Champions League.

El buen rendimiento del colombiano también responde a la confianza de José Mourinho, quien está trabajando de cerca para potenciar sus virtudes y darle libertad en el campo. Desde la llegada del técnico portugués, Ríos se ha convertido en uno de los pilares del equipo.

Con el tanto por la Copa de Portugal, Ríos llegó a tres goles en la temporada, en la que además ha aportado dos asistencias en 2.128 minutos de juego.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Richard Ríos

Richard Ríos gol

Gol de Richard Ríos

Gol de Richard Ríos hoy

seleccion colombia

selección de colombia

copa de portugal

benfica

benfica richard Ríos

Benfica Richard Ríos

Gol de richard ríos hoy

goles de Richard Ríos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.