FIFA lanzó nuevo videojuego del Mundial 2026: posible fecha de lanzamiento y dónde jugarlo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

La FIFA y Netflix confirmaron el lanzamiento de un videojuego inspirado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El título estará disponible exclusivamente a través de Netflix Games y podrá ser jugado sin costo adicional por todos los suscriptores de la plataforma antes del inicio del máximo certamen a nivel de selecciones.

El videojuego, desarrollado y publicado por Delphi Interactive, será una experiencia de simulación pensada para todo tipo de públicos. Los usuarios podrán jugar de manera individual o con amigos, únicamente con una cuenta activa de Netflix y un dispositivo móvil.

Además, Netflix permitirá proyectar el juego en televisores compatibles, utilizando el celular como control, ampliando así la experiencia más allá del formato tradicional de videojuegos móviles.

Alain Tascan, presidente de Netflix Games, aseguró que el Mundial 2026 será “el acontecimiento cultural del año” y que este videojuego busca regresar a la esencia del fútbol. “Un juego del que todo el mundo pueda disfrutar con solo apretar un botón”, expresó Tascan.

En la misma línea, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que esta nueva entrega “cambiará por completo el concepto de simulador de deportes” y marcará “el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol”.

Desde Delphi Interactive, su fundador y director ejecutivo, Casper Daugaard, señaló que el objetivo es crear “el videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional de la historia”, mientras que Andy Kleinman, presidente de la compañía, destacó que el desarrollo busca reflejar la grandeza del deporte más popular del planeta y llegar a aficionados de todos los rincones del mundo.

Aunque por ahora no se han revelado imágenes, jugabilidad ni una fecha exacta de lanzamiento, sí está confirmado que el juego llegará antes del Mundial 2026, será gratuito para suscriptores de Netflix y estará centrado en dispositivos móviles.

Más detalles serán anunciados a lo largo de 2025, en lo que representa un paso clave para la FIFA tras su separación de EA Sports y una apuesta fuerte de Netflix por consolidarse en la industria de los videojuegos.

