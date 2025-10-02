Mundial de Paratletismo: así quedó el medallero con los nuevos podios de Colombia

Mauricio Valencia, uno de los medallistas de Colombia este jueves. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia sumó nuevas preseas en el Mundial de Paratletismo que se disputa en Nueva Delhi 2025 y se consolidó en el top 10 del medallero.

Diego Meneses logró la plata en la jabalina F34 con un registro de 39.19, récord de las Américas, mientras que Mauricio Valencia lo acompañó en el podio con el bronce gracias a una marca de 37.94.

El oro fue para el iraní Saeid Afrooz con 41.52, actual plusmarquista mundial.

🥈 ¡Segunda plata para Colombia en la jornada del Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi! 🇨🇴✨

✨ Diego Meneses conquistó la medalla de plata en la jabalina F34 con un lanzamiento de 39.19 metros, mejorando su marca personal y confirmando el crecimiento de nuestros #imPARAbles pic.twitter.com/0xsMUwUhB0 — Comité Paralímpico Colombiano (@COLParalimpico) October 2, 2025

La jornada también entregó la plata de Juan Sebastián Gómez en salto largo T38, con una marca de 6.56, superado únicamente por el polaco Bartosz Sienkiewicz (6.74).

Además, Yeferson Suárez conquistó el bronce en los 400 metros T37 con tiempo de 51.19, en una prueba dominada por el brasileño Bartolomeu Da Silva (50.13).

🥉Yeferon Suárez se quedó con el bronce en los 400 metros T37 del Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, marcando un tiempo de 51.19 segundos#SomosImPARAbles #ImPARAblesEnNewDelhi pic.twitter.com/zqzphW2l4k — Comité Paralímpico Colombiano (@COLParalimpico) October 2, 2025

Con estos resultados, Colombia llegó a 13 medallas en total: tres de oro, siete de plata y tres de bronce, lo que le permite ubicarse en la novena posición del medallero general.

Este jueves 2 de octubre todavía falta que se corran las finales de los 200 metros T38, en las que estarán presentes Karen Palomeque y Angie Mejía, quien disputará su última prueba del campeonato.

