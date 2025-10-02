Logo El Espectador
Mundial de Paratletismo: así quedó el medallero con los nuevos podios de Colombia

La delegación nacional sumó cuatro nuevas medallas y sigue bien ubicada en la clasificación general.

Fernando Camilo Garzón
02 de octubre de 2025 - 02:30 p. m.
Mauricio Valencia, uno de los medallistas de Colombia este jueves.
Mauricio Valencia, uno de los medallistas de Colombia este jueves.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Colombia sumó nuevas preseas en el Mundial de Paratletismo que se disputa en Nueva Delhi 2025 y se consolidó en el top 10 del medallero.

Diego Meneses logró la plata en la jabalina F34 con un registro de 39.19, récord de las Américas, mientras que Mauricio Valencia lo acompañó en el podio con el bronce gracias a una marca de 37.94.

El oro fue para el iraní Saeid Afrooz con 41.52, actual plusmarquista mundial.

La jornada también entregó la plata de Juan Sebastián Gómez en salto largo T38, con una marca de 6.56, superado únicamente por el polaco Bartosz Sienkiewicz (6.74).

Además, Yeferson Suárez conquistó el bronce en los 400 metros T37 con tiempo de 51.19, en una prueba dominada por el brasileño Bartolomeu Da Silva (50.13).

Con estos resultados, Colombia llegó a 13 medallas en total: tres de oro, siete de plata y tres de bronce, lo que le permite ubicarse en la novena posición del medallero general.

Este jueves 2 de octubre todavía falta que se corran las finales de los 200 metros T38, en las que estarán presentes Karen Palomeque y Angie Mejía, quien disputará su última prueba del campeonato.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

