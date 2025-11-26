Deportivo Pereira confirmó su nuevo dueño en medio de crisis institucional

Jugadores de Deportivo Pereira. Foto: Deportivo Pereira, vía X

Deportivo Pereira anunció oficialmente este miércoles 26 de noviembre el nombre de su nuevo propietario. En un comunicado firmado por el presidente Álvaro de Jesús López Bedoya, el Matecaña informó que la rueda de prensa de presentación del nuevo grupo empresarial se realizará la próxima semana, una vez el representante legal regrese de Europa.

Se trata de Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., un conglomerado dedicado al comercio y transporte de combustibles y gas. El anuncio llega en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del club, marcado por deudas, renuncias y la intervención de autoridades estatales.

“El Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, a la hinchada y al público en general que la nueva empresa propietaria del club será GROUP EMPRESARIOS FULL CCI DUBAI COLOMBIA S.A.S. Por tal motivo, la rueda de prensa se realizará la próxima semana, tan pronto como él representante legal llegue de Europa”, mencionó el club en un comunicado oficial.

Sin embargo, la adquisición por parte de este nuevo grupo empresarial ha dejado varias dudas. Primero, porque se trata de una empresa registrada en Pereira y dedicada a los hidrocarburos, pese a estar ubicada en una zona donde no existe actividad de ese sector. Además, su matrícula mercantil, aunque fue renovada este año, aparece actualmente cancelada, como señaló el periodista Mauricio Vidal.

El cambio de propietarios se da después de varios meses de inestabilidad financiera, durante los cuales el equipo incumplió pagos a jugadores y al cuerpo técnico, lo que provocó la renuncia de Rafael Dudamel y de varios futbolistas profesionales.

Además, en las últimas fechas del semestre, el club tuvo que competir con una nómina juvenil, situación que afectó de manera directa su desempeño en la Liga BetPlay y lo dejó en el antepenúltimo lugar de la tabla.

Por su lado, ACOLFUTPRO informó que Deportivo Pereira aún mantiene deudas con sus futbolistas, tanto en salarios como en aportes a la seguridad social. Según la agremiación, estos incumplimientos reiterados han generado un evidente detrimento patrimonial y afectaciones directas al plantel profesional, razón por la cual elevaron una solicitud formal ante la Superintendencia de Sociedades para evaluar la situación del club.

Tras esa solicitud, la entidad confirmó que el equipo se encuentra bajo grado de vigilancia y que actualmente adelanta trámites para determinar si debe ser sometido a grado de control, un nivel superior de supervisión. Además, recordó que tiene la facultad de decretar la disolución y liquidación de Deportivo Pereira en caso de comprobarse el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

La crisis también provocó una investigación del Ministerio del Deporte, entidad que alertaró sobre el riesgo patrimonial del club y la posibilidad de perder el reconocimiento deportivo en caso de no solventar las deudas acumuladas.

Con la llegada de Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., se espera un giro definitivo en el manejo del equipo. La prioridad inmediata será ponerse al día con las obligaciones económicas pendientes y consolidar un nuevo proyecto deportivo que le permita a Deportivo Pereira volver a ser protagonista en el FPC. La próxima semana se conocerán las primeras respuestas oficiales sobre el futuro del Matecaña bajo su nuevo dueño.

