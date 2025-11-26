¿Por qué no jugó Luis Díaz hoy con Bayern Múnich en Champions? Esta es la razón

Luis Díaz, expulsado en París. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Bayern Múnich visitó este miércoles a Arsenal por la quinta jornada de la Champions League con la ausencia de Luis Díaz, que no pudo estar en Londres debido a una sanción impuesta por la UEFA, castigo que ya empezó a cumplir en esta fecha.

El colombiano fue expulsado en el partido anterior contra a PSG, luego de una dura infracción sobre Achraf Hakimi en París. La jugada inicialmente se castigó con amarilla, pero tras la revisión del VAR el árbitro cambió la decisión y le mostró tarjeta roja directa.

Aunque Bayern esperaba una suspensión mínima, la UEFA sorprendió con un castigo de tres fechas, por lo que Díaz no solo se perdió el choque en Londres, sino que también se perderá los próximos dos encuentros contra Sporting de Lisboa y Union Saint-Gilloise.

El club alemán ya presentó apelación para intentar reducir la sanción, pero los tiempos del proceso no alcanzaron para habilitarlo en esta quinta jornada.

¿Cómo le fue a Bayern Múnich hoy?

La ausencia del extremo colombiano pesó. Bayern Múnich perdió 3-1 contra Arsenal en el Emirates Stadium, sufriendo su primera derrota de la temporada. El equipo de Vincent Kompany lució vulnerable por la banda izquierda, zona que Díaz suele reforzar tanto en ataque como en defensa.

Serge Gnabry ocupó su lugar e incluso dio una asistencia, pero el aporte no fue suficiente. Arsenal dominó, explotó los costados y castigó a un Bayern que se vio superado en intensidad y eficacia.

Con la caída, los bávaros quedaron con 12 puntos y cedieron el liderato del grupo, ahora en manos de Arsenal, que llegó a 15 unidades.

