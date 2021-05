Los 35 clubes asociados y los dirigentes del fútbol colombiano lo anunciaron luego de la Asamblea Extraordinaria que se realizó este jueves.

Este jueves se celebró la primera Asamblea Extraordinaria de la Dimayor en este 2021. El tema más importante a tratar era el comienzo de la Liga BetPlay, pues el segundo pico de la pandemia en Colombia provocó que algunos sectores recomendaran la suspensión del comienzo del torneo colombiano.

Luego de la Asamblea, la Dimayor informó en un comunicado que el fixture de la Liga BetPlay 2021 se mantendría, y que por ende el inicio del campeonato sería este fin de semana del 16 y 17 de enero.

“La administración de la DIMAYOR y su Departamento Deportivo, se permiten informar que en la primera asamblea extraordinaria celebrada este 14 de enero del presente año y donde asistieron los 35 clubes asociados a la máxima entidad del Fútbol Profesional Colombiano, se ratificó el fixture de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021, el cual fue sorteado el pasado 30 de diciembre”, informó el ente rector del torneo local en el comunicado.

⚽️Conoce el comunicado de la asamblea extraordinaria de la DIMAYOR.⚽️



“Con la aprobación por parte de los clubes que, estarán disputando el campeonato de la “categoría A” en el primer semestre de 2021, se dará inició a la temporada este fin de semana con la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021, implementando los protocolos de bioseguridad que se vienen ejecutando en las competencias organizadas por la Dimayor”, concluye el comunicado.

Pese a la ratificación del comienzo de la Liga, varios equipos presentarán complicaciones para jugar en sus respectivos estadios. Sumados a los casos de Armenia, donde no prestaron el estadio para el partido por los cuartos de final de la Copa BetPlay entre Tolima y Nacional, por ejemplo, los equipos bogotanos tendrán que jugar fuera de la ciudad, pues la Alcaldía informó que El Campín y el estadio de Techo no se prestarán para las competencias deportivas mientras no se supere el segundo pico de la pandemia.