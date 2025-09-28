Dura derrota de Cali contra Águilas Doradas: ¿qué dijo Alberto Gamero?

Águilas Doradas le ganó 3-1 a Deportivo Cali en la fecha 13 de la Liga BetPlay. Foto: Deportivo Cali, vía X

Deportivo Cali sufrió una dura derrota 3-1 este domingo en su visita a Águilas Doradas, un resultado que lo mantiene por fuera del grupo de los ocho.

Después del partido, el técnico Alberto Gamero entregó su análisis, subrayando que la principal falencia estuvo en la concentración defensiva, factor que inclinó el marcador en favor del rival. “Nos faltó concentración en la parte defensiva porque nos hicieron goles de rebote, de una falta y de costado. Nos equivocamos, pero al margen del resultado, vi cosas interesantes porque quisieron empujar. Faltó claridad para haber hecho otro gol. Es más, no son errores, fue desconcentración”, afirmó.

El entrenador también explicó que el equipo nunca bajó los brazos y que, pese al resultado adverso, siempre tuvieron la intención de empatar. Reconoció, sin embargo, que esa búsqueda los dejó expuestos y fue aprovechada por el rival. “Buscamos el empate y nos cogieron mal parados. No lo conseguimos, pero esto no ha terminado porque estamos vivos”, sentenció Gamero, convencido de que todavía hay margen para revertir la situación en lo que queda de torneo.

En cuanto al juego, el técnico destacó la evolución del equipo en la tenencia del balón, aunque admitió que la falta de profundidad sigue siendo un problema. “En posesión fuimos superiores, de pronto en llegadas no se notó, pero sí estuvimos cerca. No hubo profundidad para tener más opciones de gol, pero hubo cosas muy buenas. Ya hacemos hasta cinco toques, lo que antes no se hacía. Los jugadores están más sueltos”, explicó, resaltando el crecimiento en la circulación.

Gamero quiso dejar claro que la actitud no estuvo en duda y que sus jugadores mantuvieron la disposición de buscar el resultado hasta el final. “Vinimos a competir, pero no puedo decir que no tuvo actitud. Siempre fuimos al frente a ganar el partido, nunca nos defendimos. Esto es para mejorar y pensar en lo que viene”, comentó el estratega, dejando ver que no todo fue negativo en Rionegro.

La derrota ante Águilas Doradas se explica también por la contundencia del rival, que aprovechó al máximo los espacios. Johan Caballero abrió el marcador al minuto 33 tras un error defensivo; luego Hernán López amplió de cabeza al 52 y Yony González sentenció de contraataque al 78. El descuento de Deportivo Cali lo marcó Andrey Estupiñán de penalti al 61, pero no fue suficiente para remontar.

Con este tropiezo, Deportivo Cali queda por fuera de los ocho y con la obligación de recuperar terreno en la recta final del torneo. Para Gamero, más allá de la derrota, lo esencial es que el grupo entienda que la desconcentración cuesta caro y que aún hay tiempo de corregir. El próximo compromiso será clave para demostrar que las palabras del técnico se traducen en hechos dentro de la cancha.

