Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

El Cucho sigue en racha: mire el gol de Juan Camilo Hernández en video

Juan Camilo Hernández volvió a reportarse con gol en el triunfo de Real Betis en LaLiga de España.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
28 de septiembre de 2025 - 10:57 p. m.
Los jugadores del Betis, el colombiano Cucho Hernández (i) y el marroquí Abde Ezzalzouli, celebran el segundo gol del equipo bético.
Los jugadores del Betis, el colombiano Cucho Hernández (i) y el marroquí Abde Ezzalzouli, celebran el segundo gol del equipo bético.
Foto: EFE - Julio Munoz
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández atraviesa un gran momento en España. El delantero colombiano fue protagonista este domingo en la victoria 2-0 del Real Betis frente a Osasuna por LaLiga, en la que aportó gol y asistencia.

Su anotación llegó al minuto 38, cuando controló con calma, esperó el momento justo y definió con potencia al primer palo para ampliar la ventaja.

Vínculos relacionados

América sumó un empate que complica sus aspiraciones en la Liga BetPlay
Así quedó la clasificación general del clásico RCN 2025 tras la última etapa
Barcelona le remontó a Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga EA Sports

Con este tanto, el pereirano alcanzó los 40 goles en el fútbol europeo, sumando lo hecho en su anterior España e Inglaterra, y se convirtió en el vigésimo cuarto colombiano en llegar a esa cifra en el viejo continente.

Además, en apenas siete jornadas de esta temporada ya acumula tres goles y una asistencia, lo que refleja su buen arranque.

El Cucho vive una racha destacada, con tres goles en sus últimos tres partidos de Liga.

Su nivel creciente lo posiciona como una de las cartas más determinantes del Betis en este inicio de campaña, confirmando que empieza a destaparse en LaLiga tras un comienzo más discreto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Cucho Hernández

Juan Camilo Hernández

Cucho Hernández gol

Juan Camilo Hernández gol

Real Betis

Betis

LaLiga

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.