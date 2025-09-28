El Cucho sigue en racha: mire el gol de Juan Camilo Hernández en video

Los jugadores del Betis, el colombiano Cucho Hernández (i) y el marroquí Abde Ezzalzouli, celebran el segundo gol del equipo bético. Foto: EFE - Julio Munoz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández atraviesa un gran momento en España. El delantero colombiano fue protagonista este domingo en la victoria 2-0 del Real Betis frente a Osasuna por LaLiga, en la que aportó gol y asistencia.

Su anotación llegó al minuto 38, cuando controló con calma, esperó el momento justo y definió con potencia al primer palo para ampliar la ventaja.

Con este tanto, el pereirano alcanzó los 40 goles en el fútbol europeo, sumando lo hecho en su anterior España e Inglaterra, y se convirtió en el vigésimo cuarto colombiano en llegar a esa cifra en el viejo continente.

Además, en apenas siete jornadas de esta temporada ya acumula tres goles y una asistencia, lo que refleja su buen arranque.

El Cucho vive una racha destacada, con tres goles en sus últimos tres partidos de Liga.

Su nivel creciente lo posiciona como una de las cartas más determinantes del Betis en este inicio de campaña, confirmando que empieza a destaparse en LaLiga tras un comienzo más discreto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador