EN VIVO: Cali gana 1-0 frente a Libertad en la Libertadores Femenina; vea el gol

Jugadoras de Deportivo Cali celebran este domingo, durante la final de la Liga Profesional Femenina Colombia entre Deportivo Cali y Santa Fe en el estadio Deportivo Cali, en Cali (Colombia). Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Luego de la goleada de Santa Fe a Always Ready por 7-0, Deportivo Cali enfrenta su debut en la Copa Libertadores Femenina 2025, la cual se disputa en Argentina.

Las campeonas de Colombia se enfrentarán al club paraguayo con la intención de conseguir una victoria que les permita liderar el Grupo D desde el arranque.

Luego de la fase de grupos, que concluirá el 9 de octubre, los mejores dos de cada zona clasificarán a cuartos de final, en una fase que se disputará entre los días 11 y 12.

Cali vs. Libertad, siga el minuto a minuto de la Copa Libertadores 2025

55’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: Las opciones son de lado y lado en los primeros minutos de la segunda parte. Luisa Talavera es la más incisiva por parte del conjunto guaraní.

45’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: Se reanuda la acción en Argentina. La primera sustitución es de Cali. Sale Michelle Vásquez e ingresó Natalia Hernández.

45’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: Cali aguantó el cero en su portería y se va al descanso con la ventaja parcial. Dos tarjetas amarillas por exceso de fuerza en el equipo colombiano: Michelle Vásquez y Sindy Sánchez.

40’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: El cuadro de Paraguay empieza a jugar mejor y merodear con más autoridad el área de Deportivo Cali. Luisa Talavera y Liz Peña han tenido las más claras.

30’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: A pesar del gol anulado, las jugadoras de Cali controlan el juego y generan las opciones de mayor peligro.

27’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢:Rápidamente Cali encontró el segundo. Yessica Bermeo recibió dentro del área tras un cabezazo y con la cintura empujó el balón contra el vertical izquierdo. Sin embargo, la acción fue invalidad por el VAR.

20’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: Con la posesión del balón en los primeros minutos, Cali encontró la vía del gol en el partido. Angie Salazar anotó con un cabezazo tras un centro de Kelly Ibargüen desde el costado izquierdo de la guardameta paraguaya.

01’ ⏱️ LIB🔴0 - 0 CAL 🟢: Ya inicia el compromiso en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Cali, junto a Santa Fe, la representación de Colombia en el torneo intercontinental.

Salen los equipos a la cancha del Nuevo Francisco Urbano. ¿Cuánto quedará el partido?

