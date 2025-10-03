Logo El Espectador
EN VIVO: Cali gana 1-0 frente a Libertad en la Libertadores Femenina; vea el gol

Las campeonas de Colombia se miden a las paraguayas en su debut en el torneo continental que se disputa en Argentina.

Redacción Deportes
03 de octubre de 2025 - 08:15 p. m.
Jugadoras de Deportivo Cali celebran este domingo, durante la final de la Liga Profesional Femenina Colombia entre Deportivo Cali y Santa Fe en el estadio Deportivo Cali, en Cali (Colombia).
Foto: EFE - Ernesto Guzmán
Luego de la goleada de Santa Fe a Always Ready por 7-0, Deportivo Cali enfrenta su debut en la Copa Libertadores Femenina 2025, la cual se disputa en Argentina.

Las campeonas de Colombia se enfrentarán al club paraguayo con la intención de conseguir una victoria que les permita liderar el Grupo D desde el arranque.

Luego de la fase de grupos, que concluirá el 9 de octubre, los mejores dos de cada zona clasificarán a cuartos de final, en una fase que se disputará entre los días 11 y 12.

Cali vs. Libertad, siga el minuto a minuto de la Copa Libertadores 2025

Actualización claveHace 5 horas

Ida y vuelta en la segunda parte

55’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: Las opciones son de lado y lado en los primeros minutos de la segunda parte. Luisa Talavera es la más incisiva por parte del conjunto guaraní.

Actualización claveHace 5 horas

Comenzó el segundo tiempo

45’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: Se reanuda la acción en Argentina. La primera sustitución es de Cali. Sale Michelle Vásquez e ingresó Natalia Hernández.

Actualización claveHace 5 horas

Termina el primer tiempo

45’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: Cali aguantó el cero en su portería y se va al descanso con la ventaja parcial. Dos tarjetas amarillas por exceso de fuerza en el equipo colombiano: Michelle Vásquez y Sindy Sánchez.

Hace 5 horas

Libertad se empieza a animar

40’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: El cuadro de Paraguay empieza a jugar mejor y merodear con más autoridad el área de Deportivo Cali. Luisa Talavera y Liz Peña han tenido las más claras.

Hace 5 horas

El cuadro azucarero está mostrando una buena imagen

30’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: A pesar del gol anulado, las jugadoras de Cali controlan el juego y generan las opciones de mayor peligro.

Actualización claveHace 5 horas

El VAR le negó el segundo a Cali

27’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢:Rápidamente Cali encontró el segundo. Yessica Bermeo recibió dentro del área tras un cabezazo y con la cintura empujó el balón contra el vertical izquierdo. Sin embargo, la acción fue invalidad por el VAR.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Cali!

20’ ⏱️ LIB🔴0 - 1 CAL 🟢: Con la posesión del balón en los primeros minutos, Cali encontró la vía del gol en el partido. Angie Salazar anotó con un cabezazo tras un centro de Kelly Ibargüen desde el costado izquierdo de la guardameta paraguaya.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ LIB🔴0 - 0 CAL 🟢: Ya inicia el compromiso en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Cali, junto a Santa Fe, la representación de Colombia en el torneo intercontinental.

Hace 6 horas

¡A la cancha!

Salen los equipos a la cancha del Nuevo Francisco Urbano. ¿Cuánto quedará el partido?

Hace 6 horas

Cali se ilusiona

Hace 6 horas

Las titulares de Deportivo Cali

Por Redacción Deportes

