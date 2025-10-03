¿Cuándo y dónde juega Colombia contra México y Canadá en octubre?

Luis Díaz corona simbólicamente a James Rodríguez, tras su gol a Bolivia este jueves. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

La selección de Colombia ya tiene definidos sus próximos amistosos internacionales de octubre, dos pruebas importantes rumbo al Mundial 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo llega con novedades en la convocatoria y con la necesidad de sumar puntos en el ranking FIFA para asegurar una buena posición en el sorteo mundialista del próximo 5 de diciembre.

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó la lista de 25 jugadores convocados, quienes se concentrarán desde el sábado 4 de octubre en Plano, Texas.

Todos deberán estar reunidos a más tardar el martes 7, con el objetivo de preparar en conjunto la doble jornada que pondrá a prueba el nivel de la Tricolor en este cierre de año.

En la nómina resaltan como novedades Álvaro Montero, Yaser Asprilla, Kevin Serna, Rafael Santos Borré, el Cucho Hernández y Johan Carbonero, mientras que sorprenden las ausencias de referentes como Camilo Vargas, Jhon Arias, Jhon Córdoba y Dayro Moreno.

¿Cuándo juega Colombia contra México y Canadá?

Colombia vs. México: sábado 11 de octubre, 8:00 p.m. en el AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Colombia vs. Canadá: martes 14 de octubre en el Red Bull Arena (New Jersey)

La transmisión será por el Gol Caracol.

