No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

¿Cuándo y dónde juega Colombia contra México y Canadá en octubre?

La Tricolor de Néstor Lorenzo se mide contra dos anfitrionas del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
03 de octubre de 2025 - 03:20 p. m.
Luis Díaz corona simbólicamente a James Rodríguez, tras su gol a Bolivia este jueves.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
La selección de Colombia ya tiene definidos sus próximos amistosos internacionales de octubre, dos pruebas importantes rumbo al Mundial 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo llega con novedades en la convocatoria y con la necesidad de sumar puntos en el ranking FIFA para asegurar una buena posición en el sorteo mundialista del próximo 5 de diciembre.

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó la lista de 25 jugadores convocados, quienes se concentrarán desde el sábado 4 de octubre en Plano, Texas.

Todos deberán estar reunidos a más tardar el martes 7, con el objetivo de preparar en conjunto la doble jornada que pondrá a prueba el nivel de la Tricolor en este cierre de año.

En la nómina resaltan como novedades Álvaro Montero, Yaser Asprilla, Kevin Serna, Rafael Santos Borré, el Cucho Hernández y Johan Carbonero, mientras que sorprenden las ausencias de referentes como Camilo Vargas, Jhon Arias, Jhon Córdoba y Dayro Moreno.

¿Cuándo juega Colombia contra México y Canadá?

  • Colombia vs. México: sábado 11 de octubre, 8:00 p.m. en el AT&T Stadium (Arlington, Texas)
  • Colombia vs. Canadá: martes 14 de octubre en el Red Bull Arena (New Jersey)

La transmisión será por el Gol Caracol.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

