EN VIVO |Tolima empata 0-0 contra O’Higgins en la Copa Libertadores

Deportes Tolima quiere seguir avanzando en la Copa Libertadores y para eso debe dar vuelta la serie contra el equipo chileno O’Higgins. En el partido de ida, el conjunto pijao cayó 1-0 en territorio chileno en un duelo que se le complicó desde el primer tiempo, especialmente tras la expulsión de Kevin Flórez por una fuerte acción en la disputa de un balón aéreo.

El único gol del encuentro llegó sobre el final de la primera mitad, cuando Francisco González controló el balón dentro del área, avanzó entre la defensa del Tolima y definió mano a mano ante el arquero Neto. En los minutos finales también fue expulsado Felipe Ogaz en O’Higgins por doble amarilla, pero el marcador no se movió y el equipo colombiano ahora buscará remontar la serie en su estadio, el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Siga acá el minuto a minuto de Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

⏱️ 21′ | 🟤🟡 TOL 0 - 0 OHI 🔵⚪: el ‘Chino’ Sandoval tuvo la primera opción clara de gol del compromiso, pero el balón fue detenido por Omar Carabalí. El partido ahora entró en su pausa de hidratación.

⏱️ 14′ | 🟤🟡 TOL 0 - 0 OHI 🔵⚪: el juez central del compromiso sancionó, en primera instancia, penalti a favor del equipo pijao. Sin embargo, luego de revisar el VAR, el árbitro anuló la decisión.

⏱️ 01′ | 🟤🟡 TOL 0 - 0 OHI 🔵⚪: ya rueda la pelota en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Deportes Tolima tratará de darle vuelta a la serie.

