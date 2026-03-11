Publicidad

EN VIVO |Tolima empata 0-0 contra O’Higgins en la Copa Libertadores

El equipo colombiano viene de perder 1-0 en la ida.

Diego Alejandro Daza Gómez
12 de marzo de 2026 - 12:30 a. m.

Actualizaciones clave

Deportes Tolima quiere seguir avanzando en la Copa Libertadores y para eso debe dar vuelta la serie contra el equipo chileno O’Higgins. En el partido de ida, el conjunto pijao cayó 1-0 en territorio chileno en un duelo que se le complicó desde el primer tiempo, especialmente tras la expulsión de Kevin Flórez por una fuerte acción en la disputa de un balón aéreo.

El único gol del encuentro llegó sobre el final de la primera mitad, cuando Francisco González controló el balón dentro del área, avanzó entre la defensa del Tolima y definió mano a mano ante el arquero Neto. En los minutos finales también fue expulsado Felipe Ogaz en O’Higgins por doble amarilla, pero el marcador no se movió y el equipo colombiano ahora buscará remontar la serie en su estadio, el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Siga acá el minuto a minuto de Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

Hace 5 horas

La tuvo Deportes Tolima

⏱️ 21′ | 🟤🟡 TOL 0 - 0 OHI 🔵⚪: el ‘Chino’ Sandoval tuvo la primera opción clara de gol del compromiso, pero el balón fue detenido por Omar Carabalí. El partido ahora entró en su pausa de hidratación.

Hace 5 horas

Anulan penalti a favor de Deportes Tolima

⏱️ 14′ | 🟤🟡 TOL 0 - 0 OHI 🔵⚪: el juez central del compromiso sancionó, en primera instancia, penalti a favor del equipo pijao. Sin embargo, luego de revisar el VAR, el árbitro anuló la decisión.

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el partido

⏱️ 01′ | 🟤🟡 TOL 0 - 0 OHI 🔵⚪: ya rueda la pelota en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Deportes Tolima tratará de darle vuelta a la serie.

Hace 6 horas

Así formará O'Higgins

Hace 6 horas

Los 11 inicialistas de Deportes Tolima

Hace 6 horas

Falta una hora para el inicio del partido

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

