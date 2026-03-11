Resultados de la Champions League: así quedaron los partidos de ida de los octavos de final

Fede Valverde, jugador de Real Madrid. Foto: EFE - Kiko Huesca

Finalizaron los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, una jornada que dejó varios resultados sorpresivos y series todavía abiertas de cara a los encuentros de vuelta.

La fase comenzó con el duelo entre Galatasaray, del colombiano Davinson Sánchez, y Liverpool. En ese compromiso, el conjunto turco fue superior y consiguió una importante victoria por la mínima diferencia, resultado que le permite viajar a Anfield con ventaja en busca de la clasificación a los cuartos de final.

Sánchez fue titular y disputó los 90 minutos del partido, además de recibir una tarjeta amarilla.

La jornada continuó con tres encuentros más. Atlético de Madrid se hizo fuerte en el Metropolitano y consiguió un resultado abultado para la vuelta tras vencer 5-2 a Tottenham, en un partido marcado por varios errores individuales del equipo inglés.

Por su parte, Newcastle estuvo cerca de dar el golpe contra Barcelona, pero el conjunto culé rescató un empate gracias a un penalti convertido por Lamine Yamal al minuto 90+6, un resultado que le da ventaja para definir la serie en casa.

El martes se cerró con la contundente victoria de Bayern Múnich, que prácticamente dejó sentenciada su clasificación. El equipo bávaro goleó 6-1 a Atalanta en condición de visitante. El colombiano Luis Díaz jugó los 90 minutos y aportó la asistencia para Jackson en el cuarto gol del partido.

Las sorpresas continuaron en la jornada del miércoles. En el primer partido del día, Bayer Leverkusen logró empatarle a Arsenal, actual líder de la Premier League. El conjunto alemán abrió el marcador, pero los “gunners” igualaron el compromiso en los minutos finales, tras un penalti convertido por Kai Havertz al 89.

Otra de las grandes sorpresas de la fase la dio Bodø/Glimt, que se hizo fuerte en casa y goleó 3-0 al Sporting de Lisboa, equipo del colombiano Luis Javier Suárez, quien disputó los 90 minutos del compromiso.

En uno de los duelos más esperados de la jornada, Real Madrid resolvió el partido en la primera parte y venció 3-0 a Manchester City. Federico Valverde fue la gran figura del encuentro al marcar los tres goles del compromiso.

Finalmente, París Saint-Germain, que venía de superar los play-offs del torneo, goleó 5-2 a Chelsea en el Parque de los Príncipes y también tomó una ventaja importante de cara al partido de vuelta.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Los encuentros definitivos de esta fase se disputarán el martes 17 y el miércoles 18 de marzo, jornadas en las que se conocerán los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo. La gran final de la Champions League se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Martes 17 de marzo

12:45 p. m.: Sporting Lisboa vs. Bodø/Glimt

3:00 p. m.: Chelsea vs. PSG

3:00 p. m.: Manchester City vs. Real Madrid

3:00 p. m.: Arsenal vs. Bayer Leverkusen

Miércoles 18 de marzo

12:45 p. m.: Barcelona vs. Newcastle

3:00 p. m.: Tottenham vs. Atlético de Madrid

3:00 p. m.: Liverpool vs. Galatasaray

3:00 p.m.: Bayern Múnich vs. Atalanta

