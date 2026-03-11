Nicolás Echavarría encara The Players Championship en su mejor momento

El golfista colombiano Nicolás Echavarría viene de lograr su tercer título en el PGA Tour. Foto: Prensa Nicolás Echavarría

El golfista colombiano Nicolás Echavarría disputará The Players Championship y llega al evento en uno de sus mejores momentos deportivos de la carrera. Logró hace poco su tercer título en el PGA Tour tras ganar el Cognizant Classic y se encuentra ubicado en el top 40 del ranking mundial y dentro del top 10 de la FedEx Cup, lugares de privilegio que alcanzó por primera vez.

Esta será su cuarta participación consecutiva para el golfista antioqueño en esta competencia en la que nunca ha superado el corte, por lo que su objetivo, más allá de la tranquilidad que le genera su buen momento golfístico, está en llegar al fin de semana del certamen que se conoce como el ‘Quinto Major’ y que reparte a los jugadores la bolsa de premios más alta para un torneo del PGA Tour, alcanzando cerca de 25 millones de dólares.

Tras una semana positiva en el Arnold Palmer Invitational y consciente de las dificultades de un campo como el TPC Sawgrass, a minutos de su hogar actual en Jacksonville (Florida), Nicolás quiere dar el golpe en un lugar que conoce muy bien, pero en el que todavía no ha podido brillar, así que se ha preparado de la mejor manera posible, buscando llegar al fin de semana y dejar atrás su racha negativa en esta competencia.

“No lo veo como una revancha, sin embargo, sí estoy consciente de qué necesito hacer estos días para llegar al fin de semana y poder ser protagonista en este torneo que disfruto mucho”, aseguró Nicolás en la previa del certamen, que arrancará este jueves 12 e irá hasta el domingo 14 de marzo.

Nicolás Echavarría iniciará su participación en este torneo el jueves 12 a la 1:06 p.m., hora de Colombia, acompañado del australiano Jason Day y el canadiense Corey Conners, una dupla que también suma varios títulos en el PGA Tour y que lo acompañará en las dos primeras jornadas de competencia..

“Este es uno de los campos que más me gusta por todo lo que tiene y el reto que significa para todos los golfistas que estamos aquí, así que espero jugar bien esta semana, disfrutar de un lugar especial para mí y tener otro gran torneo”, remarcó el colombiano.

