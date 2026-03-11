Valverde firmó una noche mágica: triplete y goleada de Real Madrid contra City en Champions

Fede Valverde celebrando su tercer gol contra Manchester City. Foto: EFE - Juanjo Martín

Real Madrid dio un golpe de autoridad en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con una actuación descomunal de Federico Valverde, el conjunto blanco goleó 3-0 a Manchester City en el Santiago Bernabéu y dejó la serie muy encaminada antes del duelo de vuelta en Inglaterra.

El capitán merengue fue el gran protagonista de la noche al marcar los tres goles del partido en el primer tiempo (20’, 27’ y 42’). El primero llegó tras un pase largo de Thibaut Courtois; Valverde controló, dejó en el camino al arquero de Manchester City, Donnarumma, y definió con el arco vacío.

Minutos después volvió a aparecer dentro del área para aprovechar un rebote tras un centro de Vinícius y sacar un zurdazo cruzado que amplió la ventaja.

El golazo llegó antes de que finalizara la primera mitad. Tras un pase picado de Brahim Díaz, el uruguayo levantó el balón con un sombrero y, sin dejarlo caer, conectó una volea espectacular que desató la locura en el Bernabéu y selló el primer triplete de su carrera.

Tras el encuentro, Valverde se mostró emocionado por su actuación y por el resultado del equipo. “Fue increíble, uno siempre sueña con noches así, agradecer a mis compañeros que me dan la confianza necesaria para poder estar bien anímicamente, agradecer al cuerpo técnico, a la gente que siempre está apoyando a pesar de que estamo viviendo una temporada difícil, siempre nos han ayudado”, afirmó el uruguayo.

El mediocampista también reconoció que volvió a disfrutar plenamente dentro del campo. “Disfruté mucho hoy del fútbol, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma, estoy contento, alegre, sobre todo por el resultado que obtuvo el equipo”.

Por último, pese a la amplia ventaja, el capitán merengue pidió cautela de cara al partido de vuelta. “Sabemos que los partidos en Manchester son muy complicados, muy difíciles, presionan mucho y tienen una afición que aprieta. Tenemos que ir como si fuéramos 0 a 0 y trabajarlo bien”.

El 3-0 deja a Real Madrid con pie y medio en los cuartos de final de la Champions. La serie se definirá el próximo martes en el Etihad Stadium, donde Manchester City intentará una remontada que, tras la noche mágica de Valverde en el Bernabéu, parece una misión muy complicada.

