¡Envigado, al descenso! ¿Por qué se fue a la B con seis fechas por jugar?

La historia reciente del fútbol colombiano suma un nuevo capítulo con el descenso de Envigado Fútbol Club, que tras 17 años seguidos en la élite volverá a jugar en la segunda división a partir de 2026.

La derrota 2-1 frente al líder Atlético Bucaramanga en el Polideportivo Sur, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025, confirmó matemáticamente la pérdida de categoría a falta de seis jornadas.

El equipo naranja, bautizado como la Cantera de Héroes por la cantidad de figuras que ha proyectado al fútbol internacional y que fue el primer campeón de la segunda división en 1991, solo había vivido un episodio similar en 2006.

En aquel momento tardó un solo año en regresar: compitió en la B en 2007 y volvió a la máxima en 2008. El reto que afronta ahora será intentar repetir ese camino para tener presencia nuevamente en la A en 2027.

Por ahora, el club que formó a talentos como James Rodríguez, Mauricio Molina, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, Juan Fernando Quintero, Mateus Uribe, Duván Vergara, Cristian Arango, Yaser Asprilla o Jhon Jáder Durán se despide de la primera división del fútbol colombiano.

Antes de su descenso tendrá que jugar seis fechas más del campeonato y afrontar los cuartos de final de la Copa BetPlay contra Deportivo Pereira tras eliminar a Millonarios.

¿Por qué Envigado descendió a falta de seis fechas?

El descenso no fue producto de un único torneo, sino de un acumulado de tres años sin estabilidad. En la tabla del promedio, Envigado está en la casilla 19 con 93 puntos en 112 partidos, para un índice de 0.83.

Aunque aún tiene seis compromisos por disputar, su mejor escenario posible llega a 0.94, cifra que no le alcanza para superar a Boyacá Chicó, que si pierde todos los duelos que le quedan llegaría a 0.95. Ese margen sentenció su suerte antes de tiempo.

Panorama del descenso en Colombia

Aunque Envigado no es el colero absoluto del promedio —ese lugar lo ocupa Unión Magdalena con 0.70—, sí se convirtió en el primer equipo que pierde la categoría en 2025. El cuadro samario todavía conserva esperanzas debido a que su cálculo se hace únicamente con los resultados del último año.

Si el Unión lograra una remontada perfecta en lo que resta del torneo, podría alcanzar un promedio de 1,10, suficiente para dejar atrás no solo a Envigado y Boyacá Chicó, sino incluso a equipos como La Equidad.

Envigado, en cambio, ya no tiene margen. Y con ello, el fútbol colombiano despide a un histórico animador de la A, a la espera de que la Cantera de Héroes escriba pronto un nuevo regreso.

