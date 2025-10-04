¿Cuántos goles va Luis Díaz en Alemania tras su primer doblete con Bayern Múnich?

Luis Díaz, en el partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt. Foto: Bayern Múnich

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz sigue escribiendo su historia en Alemania con actuaciones que confirman su condición de figura en Bayern Múnich.

Este sábado, el colombiano brilló con un doblete ante el Eintracht Frankfurt, en un partido donde abrió el marcador a los 15 segundos, firmando el tercer gol más rápido en toda la historia del club bávaro en la Bundesliga. Su velocidad, precisión y liderazgo ofensivo fueron determinantes en la victoria 3-0, en la que también asistió a Harry Kane para el segundo tanto.

Los números de Luis Díaz impresionan en Alemania

Desde su llegada al fútbol alemán, Díaz no ha dejado de impactar. En apenas diez partidos oficiales, el extremo suma seis goles, cuatro asistencias y un título, el de la Supercopa de Alemania.

De esos seis tantos, cinco han sido en la Bundesliga y uno en la Supercopa, una cifra que refleja su rápida adaptación y su peso dentro del equipo de Vincent Kompany. Cada presentación del guajiro deja una nueva muestra de su desequilibrio y su madurez futbolística, al punto de convertirse en una de las piezas más regulares de la temporada.

El primer tiempo frente al Frankfurt mostró su mejor versión: abrió el marcador en la primera jugada del partido y, minutos después, fabricó la acción del 2-0 con un pase medido para Kane. Su capacidad de asociarse con Kimmich, Goretzka y Olise marcó la diferencia en el medio campo, dándole al Bayern una circulación fluida y profundidad constante. Frankfurt apenas resistió, incapaz de frenar las internadas de Díaz por el costado izquierdo.

En la segunda mitad, el colombiano volvió a brillar. En una jugada de contragolpe comandada por Guerreiro, Díaz dejó en el camino a Robin Koch con una finta y definió con frialdad para sellar su primer doblete en la Bundesliga. Fue la culminación de un partido redondo, en el que además mostró sacrificio defensivo y lectura táctica, aspectos que Kompany ha elogiado en sus ruedas de prensa.

Luis Díaz, listo para la selección de Colombia

El Allianz Arena y ahora el Deutsche Bank Park fueron testigos del crecimiento de un futbolista que parece encaminado a encontrar su punto más alto. Con este doblete, Luis Díaz ya suma varios partidos participando en goles y amplía su registro a diez contribuciones directas entre goles y asistencias en diez encuentros. Su ritmo y confianza se han traducido en resultados inmediatos para un Bayern que se mantiene invicto en el torneo local.

🤳 𝙈𝙖𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 🏆



(Und Manu 👋) pic.twitter.com/b0LueARJju — FC Bayern München (@FCBayern) October 4, 2025

Su rendimiento, además, lo ha consolidado como uno de los jugadores más queridos por la afición bávara. En cada salida, el colombiano recibe el reconocimiento de los hinchas, que valoran tanto su entrega como su capacidad de cambiar partidos. Su conexión con Kane y Olise ha formado un tridente letal que ilusiona a los seguidores con repetir los éxitos de años anteriores.

Vincent Kompany, su entrenador, también ha sabido potenciar su talento. El sistema ofensivo del belga le da libertad a Díaz para moverse entre líneas, aprovechar los espacios y generar superioridades desde el regate. En un equipo en el que abundan las estrellas, el colombiano se ha ganado un lugar como titular indiscutible y referente de desequilibrio.

Más allá de los números, el impacto de Luis Díaz en Alemania ha sido emocional y simbólico. Llegó desde el Liverpool con la presión de sustituir a jugadores de peso, pero en poco tiempo transformó la expectativa en admiración. Su historia, marcada por el esfuerzo y la resiliencia, se proyecta como una de las más inspiradoras del fútbol colombiano en Europa.

La Bundesliga hoy se rinde ante el brillo latino de Díaz. Su doblete frente al Frankfurt no solo lo acerca a la decena de goles en el campeonato, sino que reafirma su rol como embajador del fútbol colombiano en una de las ligas más competitivas del mundo.

Con seis goles, cuatro asistencias y un título en diez partidos, Luis Díaz, que partirá a la concentración de la selección de Colombia, no solo vive uno de sus mejores momentos individuales, sino que lidera al Bayern hacia otro arranque demoledor de temporada. Cada vez más adaptado y decisivo, su nombre ya empieza a escribirse junto al de las grandes figuras que marcaron época en Múnich.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador