Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

El impactante gol de Moisés Caicedo contra Liverpool que le da la vuelta al mundo

El ecuatoriano marcó un tanto contra los de Anfield que, para muchos, ya califica como uno de los mejores goles del año.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
04 de octubre de 2025 - 05:18 p. m.
Moisés Caicedo, tras anotar su golazo contra Liverpool.
Moisés Caicedo, tras anotar su golazo contra Liverpool.
Foto: Agencia AFP
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Moisés Caicedo volvió a brillar en Inglaterra este sábado con una verdadera obra de arte. El mediocampista ecuatoriano marcó un golazo para abrir el marcador en el duelo entre Chelsea y Liverpool, con un derechazo imposible que se clavó en el ángulo.

Fue el 1-0 parcial en Stamford Bridge, en un partido que encendió de inmediato la Premier League y las redes sociales en todo el mundo.

Vínculos relacionados

Gol de Luis Díaz a los 15 segundos hace historia en Bayern Múnich: así fue, video
Linda Caicedo y un nuevo golazo con Real Madrid: video del tanto contra Levante
Colombia vs. Nigeria sub-20: hora, TV y dónde ver el partido del Mundial

Video: el golazo de Caicedo en el Chelsea vs. Liverpool

El futbolista decuatoriano, cada vez más influyente en el esquema del Chelsea, está mostrando por qué es considerado uno de los mediocampistas más completos del planeta.

Su equilibrio entre recuperación, distribución y llegada al área lo han convertido en una pieza determinante en el conjunto londinense.

Más allá del tanto, Caicedo volvió a imponer su sello en el mediocampo: liderazgo, inteligencia táctica y una presencia que transforma el rendimiento del equipo. Orgullo ecuatoriano en la élite del fútbol mundial, Moisés Caicedo sigue consolidándose como uno de los jugadores más trascendentes de la Premier League.

Noticia en desarrollo...

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Chelsea

Moisés Caicedo

Chelsea vs Liverpool

Liverpool

Premier League

gol moises caicedo

moises caicedo hoy

moises caicedo chelsea

chelsea hoy

Liga de Inglaterra

fútbol de inglaterra

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.