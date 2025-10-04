El impactante gol de Moisés Caicedo contra Liverpool que le da la vuelta al mundo

Moisés Caicedo, tras anotar su golazo contra Liverpool. Foto: Agencia AFP

Moisés Caicedo volvió a brillar en Inglaterra este sábado con una verdadera obra de arte. El mediocampista ecuatoriano marcó un golazo para abrir el marcador en el duelo entre Chelsea y Liverpool, con un derechazo imposible que se clavó en el ángulo.

Fue el 1-0 parcial en Stamford Bridge, en un partido que encendió de inmediato la Premier League y las redes sociales en todo el mundo.

El futbolista decuatoriano, cada vez más influyente en el esquema del Chelsea, está mostrando por qué es considerado uno de los mediocampistas más completos del planeta.

Su equilibrio entre recuperación, distribución y llegada al área lo han convertido en una pieza determinante en el conjunto londinense.

Más allá del tanto, Caicedo volvió a imponer su sello en el mediocampo: liderazgo, inteligencia táctica y una presencia que transforma el rendimiento del equipo. Orgullo ecuatoriano en la élite del fútbol mundial, Moisés Caicedo sigue consolidándose como uno de los jugadores más trascendentes de la Premier League.

A picture perfect strike by Moises Caicedo 😮‍💨 pic.twitter.com/Bwkg1XDwoq — Premier League (@premierleague) October 4, 2025

