¡Nuevo líder! Así quedó la tabla de la Premier League tras la derrota de Liverpool

Cambio al frente de la Premier League: Arsenal, que ganó en el derbi londinense contra West Ham (2-0), es el nuevo líder favorecido por la tercera derrota consecutiva del Liverpool, que se inclinó contra el Chelsea (2-1) en el gran duelo de la séptima fecha.

Los Gunners, con 16 puntos, se irán al parón de selecciones seguidos por los Reds (2º, 15 pts) que podrían verse incluso alcanzados el domingo por el Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (5º, 12 puntos).

Precisamente contra los Eagles arrancó la semana horrible para Liverpool, derrotado por primera vez en la temporada el pasado sábado en su desplazamiento a Selhurst Park (2-1).

El martes, los hombres de Arne Slot cayeron en Estambul contra el Galatasaray (1-0) y en su regreso al campeonato doméstico, concedió una nueva derrota en Stamford Bridge (2-1).

Así, luego de siete victorias en sus siete primeros partidos entre Premier League, Copa de la Liga y Champions, los Reds se irán al parón llenos de dudas antes de volver a la acción contra su némesis: Manchester United.

“La última temporada también perdimos contra el Chelsea. Stamford Bridge siempre es difícil. Estuvimos cerca en el resultado, pequeños márgenes”, valoró Slot.

Así fue la victoria de Chelsea sobre Liverpool

El sábado el partido no arrancó bien para los visitantes, por detrás en el marcador tras un golazo del ecuatoriano Moisés Caicedo (14), con un potente disparo desde la frontal del área.

Liverpool logró empatar a falta de media hora para el pitido final gracias a Cody Gakpo (63) pero en los minutos de añadido que tantas alegría había dado a los hombres de Arne Slot esta temporada, llegó el segundo tanto del Chelsea.

Tras colarse en el área, Marc Cucurella puso un pase raso al segundo palo, donde apareció Estevao para batir al georgiano Giorgi Mamardashvili y desatar la euforia en Stamford Bridge (90+6).

“El margen es pequeño y no nos está favoreciendo. Tenemos que trabajar más duro y no depender de esos márgenes”, concluyó Slot.

Los Blues escalan así a la sexta posición provisional (11 puntos) y ponen fin a una racha de dos derrotas consecutivas en Premier League.

Nueva lesión de Odegaard

El penúltimo del campeonato sucumbió primero ante Declan Rice (minuto 38), su ex capitán, quien aprovechó un potente disparo de Eberechi Eze rechazado por Alphonse Areola. No celebró el gol.

El portero francés, salvado por un poste justo antes del descanso, fue batido de nuevo en un penal lanzado por Bukayo Saka (67′).

“Dominamos y merecimos totalmente ganar”, declaró el entrenador del Arsenal Mikel Arteta. “Colocarnos líderes después de grandes partidos en la última semana y pese a algunas lesiones... hemos sido capaces de responder”.

Sin embargo, Arsenal perdió a la media hora de juego a su capitán Martin Odegaard, lesionado en la rodilla izquierda.

El mediocampista noruego ha salido lesionado en los tres partidos de liga que ha jugado esta temporada como local.

Amorim respira

En un estado de nervios permanente, Manchester United (9º, 10 puntos) venció 2-0 en su cancha al Sunderland, un resultado que da aire al entrenador portugués Ruben Amorim.

Los Red Devils tomaron rápidamente la delantera gracias a Mason Mount (minuto 8) y Benjamin Sesko (31), autor de su segundo gol en dos partidos.

Después de la pausa internacional, Amorim y sus jugadores afrontarán una serie complicada con duelos ante Liverpool, Brighton, Nottingham Forest y Tottenham.

Así quedó la tabla de la Premier League tras la derrota de Liverpool

