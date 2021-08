No sería justo decir que no se intentó, que no hubo acciones claras. Pero también hay que ser concordantes, y hay que reconocer que tanto Equidad como Medellín se enredaron y sumado a la lluvia que cayó en Bogotá todo se dificultó para que hubiera un ganador en el estadio de Techo.

El rostro de Hernán Darío Gómez resume las sensaciones de una actuación que pudo ir más allá, de un equipo visitante que cuando creyó que podía chocó con el portero Cristian Bonilla, responsable en tres veces de que no entrara la pelota en su arco. Ese suele ser el problema muchas veces: no se cree.

Le puede interesar: Santa Fe le ganó a Millonarios el clásico bogotano

Del otro lado, Alexis García, por pasajes impávido, trató de resolver desde el banco local un duelo confuso y apretado. Lo hizo al bloquear las bandas, por donde suele salir su oponente y causar peligro. Ambos tuvieron la pelota, al menos así lo refleja la estadística (49.1% para el local y 51.9 para el visitante).

Pero Medellín contó con las mejores opciones, las más claras. Y ahí se estrelló con Bonilla, con sus manos, su humanidad, sus piernas. Con todo detuvo pelotas de gol.

Lea aquí: Nacional derrotó a Deportivo Cali en el duelo de verdes

Al final, El Bolillo se notó molesto, Alexis calmado, a pesar de que sus dirigidos todavía no han marcado en el campeonato, y no hubo ganador. El club poderoso todavía no sabe lo que es ganar en este campeonato (cuatro empates), al igual que Equidad que suma dos igualdades y la misma cantidad de derrotas.