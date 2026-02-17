¿Cuándo podrá jugar Jhon Arias con Palmeiras? Esto es lo que se sabe

Jhon Arias, con la camiseta de Palmeiras. Foto: Palmeiras, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jhon Arias continúa afinando detalles para lo que será su debut oficial con Palmeiras. El volante de la selección de Colombia ya se entrenó a la par de sus nuevos compañeros y dejó muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico del conjunto paulista.

João Martins, preparador físico del club, destacó el estado físico del colombiano y abrió la puerta a su estreno competitivo.

“Respecto a Arias, entrenó ayer y hoy. Llegó en buenas condiciones, pasó cuatro días atendiendo asuntos personales antes de finalmente venir. Ya está integrado y, si todo va bien, estará a disposición del entrenador para los cuartos de final”, aseguró Martins, dejando claro que el jugador está listo para competir.

¿Cuándo podría ser el debut de Jhon Arias con Palmeiras?

Si no ocurre ningún contratiempo, el debut de Arias podría darse el próximo sábado 21 de febrero a las 7:30 p. m., cuando Palmeiras enfrente a Capivariano por los cuartos de final del Campeonato Paulista.

El ‘Verdao’ llega a esta instancia tras finalizar segundo en la fase de grupos, con 16 puntos en ocho partidos disputados, mostrando regularidad y solidez colectiva.

La expectativa es alta, tanto por lo que representa el torneo a nivel local como por la ilusión que genera ver en acción a uno de los futbolistas colombianos más destacados de los últimos años en el fútbol sudamericano.

Así fue la adaptación de Jhon Arias con Palmeiras

Durante su presentación oficial, Arias se mostró entusiasmado con el reto que asume en Brasil. “Mi relación con Palmeiras es algo que puede beneficiar ambos lados. Es una estructura que permite estar en un alto nivel. Lo que conocí hasta ahora me puede ayudar mucho para mejorar”, afirmó el volante, resaltando la infraestructura y el nivel tecnológico del club, al que comparó con estándares europeos.

Además, dejó claro qué puede aportar dentro del campo: “Mi mayor virtud es la técnica. Soy un jugador versátil, con buena velocidad y que ayuda en muchas cuestiones tácticas. Esto es un deporte colectivo y lo más importante es el equipo”.

Por último, Arias también recordó con respeto a Freddy Rincón, histórico jugador colombiano que dejó huella en Palmeiras. “Freddy Rincón hizo historia aquí y quiero continuar con ese buen legado, haciendo mi propia historia”, concluyó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador