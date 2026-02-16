Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-20 tras la primera fecha del hexagonal final

Colombia vs. Ecuador, en Paraguay. Foto: Conmebol

Colombia debutó en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 con un partido incómodo, que terminó inclinándose a favor de Ecuador. Desde el inicio, el trámite fue más disputado que vistoso, con mucha fricción en la mitad del campo y pocas llegadas claras. Ecuador mostró mejor juego colectivo y mayor capacidad para asociarse, mientras que Colombia tuvo dificultades para encadenar pases y sostener posesiones largas. Aun así, las opciones de gol fueron escasas en el primer tiempo y las arqueras prácticamente no fueron exigidas.

En el complemento, el panorama no cambió demasiado y Ecuador sostuvo su propuesta ofensiva con mayor claridad. A los 65 minutos llegó el golpe decisivo: un error en salida de Colombia le permitió a Rosa Flores recuperar el balón y sacar un remate de larga distancia que venció a Luisa Agudelo, un verdadero golazo que marcó la diferencia. Pese a los cambios intentados desde el banco, la Tricolor no logró reaccionar con profundidad ni generar peligro sostenido, y terminó cediendo en el arranque del hexagonal, dejando claro que la fase final exigirá una versión mucho más precisa y sólida.

Argentina dejó escapar la ventaja en el debut

La selección de Argentina igualó 2-2 frente a Venezuela en el arranque del hexagonal final, en un compromiso disputado en el Estadio Alfonso Giagni, en Villa Elisa, a las afueras de Asunción. El equipo dirigido por Christian Meloni fue ampliamente superior durante el primer tiempo, manejó la pelota y jugó en campo rival, aunque no logró traducir ese dominio en goles antes del descanso.

La ventaja llegó en el inicio del complemento. Francisca Altgelt abrió el marcador con un potente remate desde fuera del área y, a los 14 minutos, Kishi Núñez amplió la diferencia tras aprovechar un error de la arquera venezolana. Cuando parecía que el partido estaba bajo control, Venezuela reaccionó: descontó a mitad del segundo tiempo y, en el minuto 42, encontró el empate 2-2.

Brasil impuso su jerarquía contra Paraguay

En el otro encuentro del Sudamericano Femenino Sub 20, Paraguay cayó 3-1 frente a Brasil en Ypané. El conjunto brasileño impuso condiciones desde el inicio gracias a su potencia física y dinámica ofensiva.

Brasil, ganador de las diez ediciones anteriores del torneo, confirmó su peso histórico en la categoría y se perfila hacia un posible undécimo título. Por su parte, Paraguay deberá enfocarse en su próximo compromiso ante Venezuela, un duelo clave en la pelea por una de las cuatro plazas al Mundial.

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20

La tabla deja un arranque claro para los dos equipos que golpearon primero. Brasil y Ecuador lideran con tres puntos tras la primera jornada, aunque el equipo brasileño se ubica arriba por diferencia de gol.

Brasil mostró contundencia y eficacia ofensiva, mientras que Ecuador confirmó que su clasificación al hexagonal no fue casualidad y que tiene herramientas colectivas para competirle a cualquiera en esta fase final.

Por detrás aparecen Argentina y Venezuela, que suman un punto tras su empate y se mantienen expectantes en una tabla aún muy corta. Colombia, en cambio, parte desde abajo junto a Paraguay, sin puntos y con diferencia de gol negativa, lo que reduce el margen de error desde muy temprano. Con cuatro fechas por jugar, el torneo apenas comienza, pero la Tricolor está obligada a reaccionar de inmediato para no quedar relegada en la pelea por los cupos al Mundial y el título.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia?

El estreno de Colombia en el hexagonal final dejó más dudas que certezas. La selección deberá mejorar en varios aspectos si quiere mantenerse en la pelea por el título: mayor claridad en la salida desde el fondo, más continuidad en la posesión y mejor toma de decisiones en campo rival. Ante Ecuador le costó asociarse, perdió balones en zonas sensibles y nunca logró imponer su ritmo, falencias que en esta fase del torneo suelen pagarse caro.

El margen de error ahora es mínimo y la reacción tendrá que ser inmediata. Colombia volverá a jugar este jueves, cuando enfrente a Brasil desde las 6:00 p.m., en un duelo exigente frente al líder del hexagonal. Será una prueba clave para medir la capacidad de ajuste del equipo y su fortaleza mental tras un arranque adverso.

