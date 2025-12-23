Equipo de la Liga BetPlay fue sincero sobre su rendimiento en 2025: “fracaso deportivo”

América y Medellín se enfrentaron en el cierre de la fase regular. Foto: DIM, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Medellín cerró el 2025 con un ejercicio de autocrítica poco usual en el fútbol colombiano. A través de un comunicado dirigido a su hinchada, el club reconoció que, pese a competir en todos los torneos y asegurar su presencia internacional en 2026, no haber levantado ninguno de los trofeos disputados constituye un “fracaso deportivo”.

En el comunicado, el club subrayó la exigencia histórica de competir y representar al país, pero fue enfático al asumir responsabilidades. “No haber conseguido ninguno de los títulos disputados representa un fracaso deportivo frente al principal objetivo que nos trazamos. Queríamos ser campeones y ese seguirá siendo siempre el mayor anhelo del club”, se lee en el comunicado.

El balance llegó tras la derrota en la final de la Copa BetPlay y un año en el que el equipo fue protagonista, pero se quedó corto en los momentos decisivos.

El poderoso disputó dos de las tres finales del calendario nacional. En el primer semestre cayó, de local, contra Independiente Santa Fe en el apertura, con el recordado gol de Hugo Rodallega. En el segundo, lideró el todos contra todos, pero quedó último en su cuadrangular.

A esto se suma la final de Copa BetPlay contra Atlético Nacional, la cual perdió por un global de 1-0, incluso cerrando la serie como local. Aun así, la dirigencia ratificó el proceso y la continuidad del técnico Alejandro Restrepo, renovado hasta 2027.

Salidas de Independiente Medellín para el 2026

Además, en el comunicado, como parte de la planificación para 2026, Medellín confirmó las primeras decisiones en la conformación del plantel. No continuarán Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano. La institución agradeció su aporte y anticipó que en los próximos días se anunciarán nuevas salidas y la llegada de refuerzos para fortalecer el proyecto deportivo.

“En cuanto a la planificación deportiva, informamos que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. De manera paralela, seguimos trabajando en la conformación de la nómina para la próxima temporada”, dice el comunicado.

Por el lado de la Copa Libertadores 2026, Independiente Medellín deberá superar la fase previa para asegurar un lugar en la etapa de grupos. El club debutará en la fase 2, programada para las semanas del 19 y 26 de febrero, enfrentando a Liverpool en un cruce a ida y vuelta que definirá su continuidad en el torneo continental.

De superar esta instancia, Medellín avanzará a la fase 3, que se disputará en marzo, última barrera antes de llegar a la fase de grupos. Con esto en la mira, el DIM inicia una etapa de ajustes que espera consolidar con títulos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador