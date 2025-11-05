Exfutbolista colombiano tendría la intención de comprar al Deportivo Pereira

El exdelantero colombiano, dos veces campeón de la Libertadores, busca llevar su experiencia internacional al fútbol colombiano junto al empresario José Miguel Jaramillo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Deportivo Pereira atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente y los resultados deportivos no lo acompañan. Sin embargo, la verdadera emergencia está fuera de las canchas: una situación económica que se desbordó y dejó al club en paro, sin técnico y con un futuro incierto.

En medio de ese panorama gris, una propuesta inesperada empieza a abrir una puerta de esperanza. El exfutbolista Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y Flamengo, manifestó su interés en ser parte de un grupo que quiere comprar al equipo y construir un proyecto de largo aliento.

Durante las últimas semanas, el conjunto Matecaña ha estado sumido en la tormenta. Los jugadores del plantel profesional decidieron entrar en cese de actividades por los retrasos en los pagos, lo que obligó a que los compromisos ante Águilas Doradas y Pasto fueran disputados por el equipo Sub-20, con derrotas abultadas en ambos casos. La situación derivó además en la renuncia del técnico Rafael Dudamel, quien había asumido el mando en busca de enderezar el rumbo deportivo.

El club, por su parte, emitió un comunicado en el que informó que ya se había cubierto el pago de salud, pensión y seguridad social, y que, con apoyo de empresas públicas de la ciudad, logró abonar una quincena al plantel profesional. Sin embargo, esa medida de emergencia apenas representa un alivio parcial: mientras no se salden las deudas pendientes, el Ministerio de Trabajo mantiene la orden que impide al Pereira competir en la Liga Colombiana.

En ese contexto de incertidumbre apareció una luz. El empresario José Miguel Jaramillo y el exjugador Orlando Berrío confirmaron en diálogo con El VBar Caracol que están interesados en adquirir el club y poner en marcha un proyecto con una mirada diferente: no solo deportiva, sino también social.“Es un propósito donde vemos un equipo de fútbol como una plataforma de transformación social”, explicó Jaramillo, quien aseguró que la iniciativa está pensada como un proyecto a diez años. “Con Orlando construimos un equipo donde él tiene toda la visión deportiva; no cualquier colombiano puede decir que fue dos veces campeón de la Libertadores. Yo me voy a encargar de la parte empresarial”.

Por su parte, Berrío dejó claro que su motivación va más allá de la simple inversión. “La idea es que yo esté en la parte deportiva, por todo lo que he vivido en el fútbol internacional y, sobre todo, en el brasilero”, señaló. Su intención es traer al Pereira una visión inspirada en el modelo de gestión y desarrollo del fútbol brasileño, donde jugó varios años. “Me gustaría traer la visión de cómo se maneja el fútbol en Brasil, la infraestructura que maneja, lo grande que es el deporte, pero sobre todo el cambio tan rápido que ha tenido”, apuntó el exdelantero.

El exjugador también destacó que uno de los pilares del plan sería fortalecer las divisiones menores, un área que considera clave para la sostenibilidad de cualquier institución. Tomó como ejemplo al Flamengo, club donde vivió su etapa más exitosa, y que ha logrado consolidarse como potencia gracias a su trabajo con los juveniles.“Tengo que hablar de Flamengo, que ha tenido claro lo que pretendía hacer con esa inyección a las divisiones menores. En Colombia a veces no le damos esa importancia a que los jugadores tengan una preparación acorde a un futbolista profesional”, dijo Berrío, recordando casos como el de Vinícius Júnior muestran la diferencia que puede hacer una formación planificada desde edades tempranas.

La propuesta, según ambos empresarios, todavía está en una fase inicial de acercamientos. No hay conversaciones formales con la dirigencia actual del Pereira, pero sí una voluntad clara de abrir el diálogo. “Queremos poder sentarnos a la mesa; lo que sabemos es que hay más preguntas que respuestas por la situación en la que está el club”, reconoció Jaramillo. “No queremos entrar en un espacio de competencia, sino de cocreación y de abundancia para el Pereira. De pronto no es el momento para hablar, pero sí queremos sentarnos”.

