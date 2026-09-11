Faltaba la última sorpresa: Jackson Martínez jugará otra vez con el DIM la Liga BetPlay

El fútbol colombiano vivió otro movimiento inesperado en el cierre del mercado. Independiente Medellín confirmó este viernes el regreso de Jackson Martínez, uno de los grandes ídolos de su historia, quien vuelve al Poderoso para tener un último baile como profesional. El delantero fue buscado por Amaranto Perea y firmará inicialmente hasta diciembre, con posibilidad de extender su vínculo, en una apuesta tan cargada de nostalgia como de interrogantes por su falta de continuidad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Más: ¿Qué le aportan James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano?

Jackson regresa al lugar en el que comenzó a construir su leyenda. Debutó profesionalmente con Medellín y vivió su momento más glorioso en el segundo semestre de 2009, cuando fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó la quinta estrella. Sus goles, potencia y capacidad dentro del área lo convirtieron en referente de aquella campaña y terminaron abriéndole las puertas del fútbol internacional.

Publicidad

Después construyó una trayectoria de enorme reconocimiento fuera del país. Pasó por Jaguares de Chiapas, explotó en Europa con Porto y posteriormente dio el salto al Atlético de Madrid. Su rendimiento en Portugal lo puso durante varios años entre los delanteros colombianos más destacados del continente, pero una grave lesión de tobillo sufrida durante su etapa en Guangzhou Evergrande terminó cambiando radicalmente el rumbo de su carrera. Más adelante regresó a Portugal con Portimonense y anunció su retiro en 2020.

No se pierda: Santiago Buitrago quedó otra vez a un paso del triunfo en la Vuelta a España: llegó segundo

Por eso, la gran incógnita alrededor de su fichaje está en su actualidad deportiva. Jackson llega con una fuerte falta de continuidad en el fútbol profesional y después de varios años alejado de la alta competencia, por lo que Medellín apuesta por recuperar a un futbolista de enorme experiencia, pero cuyo estado físico y ritmo competitivo deberán responder a las exigencias del FPC. A sus 39 años, su regreso representa un desafío muy diferente al del goleador que salió del club hace más de década y media.

Su fichaje, además, completa un cierre de inscripciones completamente inesperado para el fútbol colombiano. Apenas un día después de las confirmaciones de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios y James Rodríguez en Atlético Nacional, otro nombre emblemático de una generación dorada regresa al país. Jackson vuelve a vestirse de rojo y azul, esta vez buscando cerrar el círculo en el mismo lugar donde comenzó todo y con una ilusión enorme: volver a ser campeón con Medellín.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador