¡ESTUVO CERCA! Santiago Buitrago estaba en situación de victoria de etapa. Sin embargo, Eddie Dunbar aceleró y se quedó con el triunfo de la etapa 19. 🔥 📺 Más Ciclismo en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/qYMao28UuS

Sin embargo, como ya le había ocurrido el sábado, no consiguió sostener su esfuerzo en el último tramo y terminó segundo, superado por Eddie Dunbar en los metros finales.

Santiago Buitrago volvió a quedarse a las puertas de una victoria en la Vuelta a España 2026. El colombiano fue protagonista de la etapa 19, se metió en la fuga, atacó en la subida definitiva a Peñas Blancas y llegó a soñar con levantar los brazos.

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Santiago Buitrago quedó otra vez a un paso del triunfo en la Vuelta a España: llegó segundo

La jornada fue durísima desde el comienzo. Temprano se consolidó la fuga, con un grupo numeroso en el que estaba Buitrago junto a corredores como Dunbar, Guillaume Martin, Urko Berrade, Kevin Vermaerke y Pablo Castrillo. La diferencia llegó a superar los siete minutos y quedó claro que la victoria estaría adelante.

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Buitrago empezó a mostrar sus cartas antes de la definición y llegó al ascenso definitivo metido de lleno en la pelea. Peñas Blancas, con casi 19 kilómetros al 6,5 % y rampas de hasta el 15 %, fue el escenario de la batalla final. El bogotano atacó a 13 kilómetros de la llegada después del trabajo de su compañero Pau Miquel y fue seleccionando el grupo hasta quedar entre los hombres que disputaban la etapa.

El movimiento definitivo llegó a dos kilómetros de meta. Buitrago aceleró y consiguió marcharse en solitario, dejando atrás a sus últimos rivales. Parecía tener la victoria en sus manos, pero Dunbar reaccionó rápidamente y comenzó a recortarle terreno.

🏁 2 km | Stage 1️⃣9️⃣ – Etapa 1️⃣9️⃣ | #LaVuelta26



💥💥💥 BUITRAGO ATTACKS!



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A solo 500 metros de la llegada, el irlandés alcanzó al colombiano, lo superó y terminó llevándose la etapa. Buitrago cruzó segundo, otra vez muy cerca de conseguir el triunfo que tanto ha buscado en esta Vuelta.

Más atrás también hubo protagonismo colombiano. Juan Felipe Rodríguez firmó una actuación destacada dentro del grupo principal y tomó responsabilidades en uno de los sectores más exigentes de la subida, empujando el ritmo del lote de los favoritos. El joven colombiano volvió a mostrar buenas piernas en la montaña en una jornada en la que los grandes nombres de la clasificación general llegaron juntos al tramo definitivo.

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En esa lucha por la camiseta roja no hubo grandes diferencias. Enric Mas controló los últimos metros y mantuvo a raya a Primoz Roglic y Felix Gall, sus principales perseguidores.

La gran noticia colombiana volvió a ser Buitrago: protagonista, ofensivo y nuevamente muy cerca de ganar. Esta vez lanzó su apuesta a dos kilómetros de meta, pero le faltaron apenas unos cientos de metros para convertir otro etapón en victoria.

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