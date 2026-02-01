¿Frank Fabra jugará en el DIM? Este es el enigmático video que publicó el club

Frank Fabra y Jhon Arias durante la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense en el estadio de Maracaná de Rio de Janeiro, Brasil. Foto: EFE - Antonio Lacerda

¿Frank Fabra será jugador del Deportivo Independiente Medellín? Hace unas horas el Poderoso de la Montaña posteó un misterioso video. En él se pudo ver a Marcelo, exjugador de Fluminense, y Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, hablando de un jugador, dándole hágalos y enumerando sus cualidades con el balón.

“Aquel juega como voz”, le dijo Riquelme a Marcelo. “Sí, es un fenómeno”, le contestó el brasileño. “Lo que vos eres para el Madrid, eso es él para nosotros acá”, finalizó Juan Román. Aunque no quedó claro a que futbolista se referían ambos astros del fútbol. Todo apunta que sería al lateral izquierdo colombiano, Frank Fabra.

La foto de Fabra con la camiseta del DIM

Hace unas semanas el periodista Mariano Olsen publicó una foto de Fabra con la camiseta del Independiente Medellín. Además, el rumor desde que el jugador quedó como agente libre ha sido que se entrena con el club antioqueño, o al menos en Medellín.

Cabe recordar que el lateral izquierdo de la selección de Colombia durante las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 viene de un ciclo de 10 años con Boca Juniors. Un club argentino con el que ganó nueve títulos, pero dos veces (2018 y 2023) se quedó a la orilla de conseguir la séptima Copa Libertadores para el club xeneize.

Además, otra información apunta a que su posible llegada al Medellín se daría gracias a la voluntad del futbolista. Según algunas sospechas, el jugador tricolor tenía dos ofertas más, pero él priorizó su deseo de regresar a Colombia a jugar con el DIM.

El pasado de Frank Fabra con el Deportivo Independiente Medellín

A pesar de debutar con Envigado en 2010 y salir campeón del rentado nacional con el Deportivo Cali cinco años después, Fabra llegó a Independiente Medellín de la mano de Leonel Álvarez para el torneo finalización de 2015.

No obstante, tan solo permaneció seis meses en el equipo de la ciudad de la eterna primavera, pues en enero de 2016 tomó sus maletas y se fue a Buenos Aires. Allí permaneció por 10 años en los que se ganó el cariño de una parte de la hinchada azul y oro y se consolidó como el lateral izquierdo de la selección de Colombia.

Sin embargo, después de una década en Argentina y uno que otro señalamiento por parte de los hinchas, Frank Fabra espera volver al país para reencontrarse con el Medellín, volver a recuperar su mejor nivel y tal vez, porque no, ser tenido en cuenta entre los 26 elegidos para representar a Colombia en la próxima Copa del Mundo.

