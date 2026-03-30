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“Hubo por lo menos tres situaciones de expulsión de jugadores rivales”, DT de Pasto

El director técnico de Deportivo Pasto arremetió contra el arbitraje luego de perder 2-1 frente a Atlético Nacional en la Liga Betplay 2026-I.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
30 de marzo de 2026 - 03:13 p. m.
Jonathan Risueño llegó a Deportivo Pasto en diciembre de 2025 luego de un fugaz paso por Águilas Doradas.
Jonathan Risueño llegó a Deportivo Pasto en diciembre de 2025 luego de un fugaz paso por Águilas Doradas.
Foto: Win Sports
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Deportivo Pasto cayó 2-1 contra Atlético Nacional en el estadio La Libertad de la capital nariñense. Ambos equipos se jugaban el liderato de la Liga Betplay Dimayor, en la que el equipo paisa emerge en lo más alto con 30 puntos, ya clasificado. Los goles fueron obra de Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo.

Sin embargo, terminado el encuentro y ya en la rueda de prensa, el entrenador de Pasto, Jonathan Risueño, hizo unas polémicas declaraciones contra el arbitraje. El estratega español se fue en contra de algunas decisiones del juez y incluso mencionó unas posibles expulsiones para su rival.

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“Creo sinceramente que ha habido muchas situaciones en el partido, que si hubiéramos jugado con un jugador más, como lo hemos merecido jugar, porque ha habido por lo menos tres situaciones de expulsión de jugadores rivales; pues hubiéramos podido conseguir los tres puntos”, declaró Risueño.

¿Qué dijo el técnico de Pasto sobre Nacional?

El DT europeo agregó que sí influyó la no expulsión de un jugador de Nacional, según él, por pegar fuera del área. Adicionalmente, Risueño tuvo un conato de bronca con Alfredo Morelos por una supuesta agresión del futbolista verde.

Tampoco nos han pitado un penalti. Miren cómo le dejaron los tacos clavados a Wilson Morelo en la última acción. Pero todo esto lo sabemos, o el 75% del país sabe contra quién estábamos jugando”, manifestó Jonathan Risueño.

A pesar de la derrota como local, Deportivo Pasto se mantiene en el segundo lugar de la Liga Betplay Dimayor con 27 puntos. Un triunfo en alguno de los cinco compromisos que le quedan y el conjunto volcánico jugará los playoffs.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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