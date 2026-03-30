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¿Qué pasó con el partido entre Llaneros y Once Caldas? Esto dijo la Dimayor

El juego estaba programado para la noche del domingo 29 de marzo de 2026, pero se jugará durante la mañana del lunes 30 de marzo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
30 de marzo de 2026 - 12:24 p. m.
Jugadores de Once Caldas después de perder los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra Independiente del Valle en el estadio Palogrande de Manizales, Colombia.
Jugadores de Once Caldas después de perder los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 contra Independiente del Valle en el estadio Palogrande de Manizales, Colombia.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
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“La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) se permite informar que el partido entre Llaneros FC vs. Once Caldas DAF, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, ha sido suspendido debido al mal clima en la ciudad de Villavicencio”, dijo en su comunicado la entidad.

De acuerdo con el órgano rector del fútbol en Colombia, dicha tormenta podría haberse alargado hasta horas de la madrugada, por lo que habría sido imposible jugar el partido esa noche. La Dimayor también entregó la hora y fecha en la que fue reprogramado el juego entre Llaneros y Once Caldas.

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“Asimismo, se comunica que el encuentro se jugará este lunes 30 de marzo, a las 10:00 a.m. La decisión se adopta debido a las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, las cuales no permitieron garantizar el normal desarrollo del compromiso”, concluyó el comunicado.

Más partidos de la Liga Betplay 2026-I

Según lo anterior, habrá tres compromisos de la Liga Betplay hoy lunes 30 de marzo de 2026. El primero será el mencionado Llaneros vs. Once Caldas en el estadio Rey Pele de Villavicencio, muy temprano, a las 10:00 a.m.

El segundo será a las 6:10 p.m., Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali en el estadio Atanasio Girardot. Y finalmente, a las 8:20 p.m. Millonarios vs. Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Estos tres duelos cerrarán la fecha 14 del rentado nacional, pero aún hay varios equipos que deben algunos cotejos, por lo que la tabla de posiciones todavía no muestra su versión completa con todos en igualdad de condiciones.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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